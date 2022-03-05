أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة حجز اون لاين ورقم الاستعلام

اسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة الحجز من الأمور التي يرغب في معرفتها العديد من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وخاصة بعدما قامت خطوط السكك الحديدية بتطوير الخدمات المقدمة لقطار الحرمين السريع، وتم إنشاء تطبيق خاص لأجهزة الاندرويد والايفون حتى يتمكن المواطن من خلالها حجز الرحلات والدفع بشكل سهل وبسيط عبر بطاقة الائتمان، والهيئة أنشأت حوالي 35 قطار تبلغ سرعتهم 300 كيلو في الساعة ويمرون بمحطات عديدة في المملكة.

اسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

يبلغ سعر تذكرة درجة رجال الأعمال المتجه من محطة مكة إلى المدينة حوالي 287 ونصف ريال سعودي والدرجة الاقتصادية تبلغ حوالي 172 ونصف ريال سعودي.

بينما تبلغ تذكرة درجة رجال الأعمال المتجهة من مكة إلى مدينة الملك عبد الله حوالي 126 ونصف ريال سعودي والدرجة الاقتصادية لنفس المحطات يبلغ سعرها حوالي 97.75 ريال سعودي.

وسعر تذكرة درجة رجال الأعمال المتجهة من مكة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي تبلغ حوالي 86.25 ريال سعودي بينما الدرجة الاقتصادية تبلغ 69 ريال سعودي.

وتكلفة تذكرة درجة رجال الاعمال المتجهة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمدينة المنورة تبلغ حوالي 172 ونصف ريال سعودي بينما الدرجة الاقتصادية تبلغ 115 ريال سعودي.

بالنسبة لتكلفة درجة رجال الأعمال المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى المدينة المنورة تبلغ 230 ريال سعودي بينما الدرجة الاقتصادية تبلغ حوالي 172 ونصف ريال سعودي.

وتكلفة تذكرة درجة رجال الأعمال المتجهة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي تبلغ حوالي 74.25 ريال سعودي بينما الدرجة الاقتصادية تبلغ 57 ونصف ريال سعودي.

كيفية حجز قطار الحرمين السريع

الهيئة توفر خدمات مميزة لعملائها وتستطيع عبر الموقع الرسمي الخاص بها حجز الرحلات بسهولة.

ويمكنك من خلال الرقم الموحد 92000434 الاستفسار عن موعد الرحلات والحجز عبر الهاتف ويمكن التواصل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء وسيتم الرد على جميع استفسارات العملاء.

ثم تستطيع التوجه لمحطة القطار والحجز من شباك التذاكر وتستطيع دفع قيمة التذكرة من خلال الفيزا أو الماستر كارد أو الحساب البنكي أو سداد قيمة الفاتورة بشكل مباشر على حسب الرغبة.

مدة رحلات القطار وأيام عمله

يتساءل العديد عن المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلات المختلفة لقطار الحرمين السريع وينتقل القطار من مكة إلى جدة في واحد وعشرين دقيقة.

بينما ينتقل من مطار الملك عبد العزيز إلى جدة في حوالي 14 دقيقة فقط ومن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مطار الملك عبد العزيز في حوالى 36 دقيقة.

بينما تصل مدة القطار من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في حوالي 61 دقيقة الرحلة من مكة إلى المدينة تستغرق حوالي 120 دقيقة.

يعمل القطار في أيام الجمعة الخميس والاربعاء والسبت والأحد وتستطيع الاستفسار عن أى شيء عن طريق الرقم الموحد للقطار.

خطوات حجز قطار الحرمين عبر الموقع الالكتروني بالتفصيل