متى ينزل حساب المواطن ومعرفة قيمة دعم حساب المواطن لجميع الفئات

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تقديم الدعم والمساعدات المادية للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت الجهات المختصة في المملكة بطرح البرنامج رغبةً في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء المباشر والغير مباشر الواقع عليهم إثر التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، فقد يتساءل المواطنين متى ينزل حساب المواطن.

متى ينزل حساب المواطن وما قيمة دعم حساب المواطن

من المعروف أن برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم صرف الدفعة لذلك الشهر يوم 10 من شهر فبراير الجاري، حيث يتم التأجيل في حالة واحدة فقط إذا صادف ذلك اليوم عطلة راسميه إسلامية أو عطلة تخص المملكة العربية السعودية، أما عن قيمة حساب المواطن أن يتم دراسة عدد أفراد الأسرة المستفيدة من حيث الأعمار والرواتب الشهرية ومن ثم يتم يتم التحديد وفق لاستخدام الحاسبة التقديرية.

الجهات المستفيدة من التسجيل في حساب المواطن

يحرص برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم المادي للفئات المستحقة والتي تكون من بين الفئات التالية:

الحاصلين على الجنسية السعودية ويشترط أن يكونوا زواج. الأسر السعودية. من لديهم بطاقة للتنقل داخل المملكة العربية السعودية. زوجة المواطن السعودي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

لكي يتم قبول طلب الاستحقاق يجب تقديم الأوراق الرسمية التالية: الهوية الشخصية والبطاقة العائلية. مستندات موثقة عن جهه العمل الملتحق بها المواطن بالإضافة إلى تحديد الراتب الشهري. مستندات تثبت دخل الزوجة في حالة عملها. رقم الحساب الشخصي في البنك ويشترط أن يكون الحساب فعال. أن يكون الراتب الشهري للمستحق لا يتجاوز ٢٠٠٠٠ألف ريال سعودي. مستندات تُثبت التحاق المُستحق بالعمل في القطاع العام أو الخاص أو أنه بدون عمل.

شروط الحصول على الدعم المادي من برنامج حساب المواطن

لكي يتمكن المواطن من الحصول على الدعم المادي يجب توافر الشروط التالية:

أن يقوم الشخص بتقديم عقد أيجار أو ما يُثبت استقلاله في السكن.

يشترط أن لا يقل عمر المستفيد من الدعم عن ١٨ عام.

أن يكون الشخص المستفيد من الدعم حاصل على الجنسية السعودية ومقيم في المملكة.

أن يكون المستفيد من الدعم أعزب أو مطلق أو أرمل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل الإلكتروني من خلال اتباع الطريقة المُبسطة التالية: