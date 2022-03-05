احسب:- كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1433 هـ للمسجلين الجُدد من sbis.hrsd وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة احسب:- كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1433 هـ للمسجلين الجُدد في sbis.hrsd وطريقة التسجيل نوضحهم لكم، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة هو أحد الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة من وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي في المملكة العربية السعودية، ويستهدف من خلاله الأسر السعودية الأكثر احتياجًا للاستفادة من النظام، وقد يتساءل البعص عن كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، لذلك سنقوم بعرض الطريقة التي تعتمد في احتساب قيمة المعاش في هذا المقال.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

تحسب آلية معاش الضمان الاجتماعي المطور وفق الآليات التي تحددها وزارة الموارد البشرية في المملكة، وهيعلى النحو التالي:

يتم تحديد المعاش بتحصيل قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

يتم استقطاع 50٪ من قيمة الدخل الشهري وإضافة هذا الدخل إلى إجمالي الدخل الغير المأخوذ.

يتم مقارنة إجمالي الدخل المحسوب مع الحد الأدنى للمرتب حسب الاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة، وهي كالتالي: 1100 ريال للمعيل، و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن قدمنا لكم كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، نقدم لكم طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور في المملكة، وهي كالتالي:

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

انقر فوق إنشاء حساب جديد، أو عن طريق تسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

قم باختيار مربع الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على Pension Protection.

بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة اضغط على الأيقونة للدخول إلى الخدمة.

تحديد مكتب الضمان والفئة.

قم بإضافة جميع المعلومات والبيانات بشكل دقيق.

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام المذكورة أمامك على الموقع.

اضغط على زر إرسال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يستفيد كل سعودي مؤهل أو مقيم دائم في المملكة من معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر، بجانب التالي:

زوجة سعودية مطلقة وأرملة لديها أبناء سعوديين بشرط أن تكون المرأة وأولادها مقيمين إقامة دائمة في المملكة مع إقامة سارية المفعول.

أبناء الأرملة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي يشترط إقامتها ويثبت زواج المرأة بوثيقة رسمية.

الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل، ولكن يجب أن يكون جواز السفر سارية.

مؤخراً تم الإعلان عن الشروط الجديدة الواجب توافرها في من يرغب في التسجيل والحصول على الضمان الاجتماعي المطور وذلك لعام 1443الهجري، كما تبين أيضاً من خلال إعلان رسمي إتاحة الوزارة الإمكانية تعبئة وتسجيل الملف الخاص بالضمان المتطور من خلال الأنترنت إلكترونياً بدون الذهاب إلى المكاتب للقيام بذلك من خلال بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.