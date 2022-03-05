عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط المطلوبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة والشروط المطلوبة للتسجيل نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث يباشر بالبحث عدد كبير من السابق لهم التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور على مواعيد إيداع المستحقات المتعلقة بالدفعة القادمة من صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور بعدما تم تفعيل بشكل مؤخر رابط إلكتروني تم تفعيله لمساعدة المواطنين أصحاب الدخل المحدود من اتمام التسجيل على تلك المعاشات.

عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

بشكل مؤخرا قد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية على تفعيل امكانية التسجيل على معاشات جديدة عرفت بمعاشات الضمان الاجتماعي المطور التي بدأت أعمال صرفها فى بداية العام الحالي، ليعود من جديد فتح أبواب استقبال طلبات المتقدمين على تلك المعاشات من أجل اعادة توصيله من جديد إلى أكثر الأسر التي تحتاج إلى الحصول على دعم مالي، لتم الاشارة على ان اعمال صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور سيتم صرفها من أجل توفير الحماية الاجتماعية الى اكثر الفئات التي تحتاج إلى الحصول على دعم بالمملكة العربية السعودية، على ان يتابع عشرات الالاف من المتقدمين على تلك المساعدات مواعيد صرف معاشات الدفعة القادمة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور التي لم تحددها حتي اللحظة الحالية وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية التي أكدت على ان تلك المعاشات سيتم البدء على أعمال صرف قيمة مستحقاتها فى الحسابات البنكية الخاصة بالمتقدمين على تلك المعاشات بعد الانتهاء من أعمال طلبات المتقدمين على برنامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يصل إلى الفئات الارامل والمطلقات وذوات الدخل المحدود وغيرهم من ينطبق عليهم معايير الحصول على برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

بإمكان شتي المتقدمين على برامج الضمان الاجتماعي المطور اجراء الاستعلام عن تلك المعاشات من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

اختيار ايقونة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

اجراء الاستعلام عن تلك المعاشات من خلال تسجيل اسم المتقدم على تلك المعاشات وتسجيل رقم الهوية

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم جميع البيانات المتعلقة حيال تلك المستحقات

تفاصيل شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور