تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول مجاز من قبل الهيئة الشرعية. حيث تقدم شركة أصول عدد من التمويلات فهي أول شركة تمويل تقدم تمويل المرابحة بالأسهم . بإمكان العميل شراء عدد من الأسهم التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطة السداد ويحق لك بعد ذلك الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها.

تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول

من مزايا تمويل المرابحة بالأسهم المقدم من شركة أوصول: