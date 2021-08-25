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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو الوردي بالأسواق في موعده المواصفات وسعر الأيفون الوردي 13 في المقال التالي
أيفون 13 برو الوردي ذلك اللون الجديد من شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الذي يتم طرحه في الأسواق بمواصفات وسعر أكثر من رائعين هذه المرة . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بلونه الجديد مع خمسة ألوان أخري . كذلك هاتف iphone 13 pro Max حرصت شركة أبل هذه المرة . بتلك المواصفات القوية التي توضع لأول مرة في أيفون 13 برو MAX في نسخته الحديثة . كذلك تم وضع مواصفات لأول مرة في الأيفون الوردي 13 أكثر من النسخ السابقة . كما أن جوال أيفون 13 برو شاشته بمساحة أكبر مع إضافة تحسينات كثيرة عليها . كذلك فيما يخص سعر أيفون 13 برو حرصت الشركة هذه المرة أن يكون منافساً . ذلك السعر الأقل في إصدارات أبل السابقة هذه المرة في أيفون 13 برو .
أيفون 13 برو الوردي وما هي معلومات تلك النسخة الجديدة
منذ أيام قليلة مضت صرحت الشركة من خلال ألتويته علي صفحتها الرسمية . تلك ألتويته كانت علي منصة تويتر حيث قالت الشركة عن هاتف الأيفون الوردي 13 . ذلك فيما يخص مواصفاته القوية التي وضعت لأول مرة في الهاتف . تلك المواصفات من ضمنها أن شاشة الهاتف تم تصنيعها من الزجاج الياقوت . كذلك أيضاً تم إضافة تحسينات متعددة لم تكن موجودة من قبل . كما أن أيفون 13 برو MAX شاشته تحتل مساحة كبيرة من المساحة الإجمالية للهاتف . كذلك شكل الهاتف هذه المرة يجذب أنظار مستخدمي هواتف أيفون . ذلك من حيث انسيابية شكله الخارجي بخاماته القوية .
المواصفات الرائعة في هاتف iphone 13 pro Max
- تم وضع مستشعر الأصبع في الهاتف بشك أقوي مما سبق .
- كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي علي كاميرا بحجم صغير تلك المرة .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو تحتوي خاصية الاستشعار علي تقنية LIDAR .
- كذلك الأيفون الوردي 13 داعماً لكل شبكات الاتصال المختلفة حتي الجيل الخامس 5G .
- كما أن أيفون 13 برو يدعم الشريحة السريعة بفضل تقنية A15 BIONIC .
- تلك المواصفات بجانب خامة شاشة الهاتف من الزجاج الياقوت مع تحسينات جديدة عليها .
- كذلك يحتوي أيفون 13 برو MAX علي مستشعر معدله 120 هرتز وهذا أقوي مما سبق .
- كما أن جودة تصوير الفيديوهات بكاميرا بتقنية عالية جداً وهي 8K مما يعود بوضوح شديد للفيديوهات .
الألوان المطروحة بجانب اللون الوردي من جوال أيفون 13 برو
- الأيفون الوردي 13 هو اللون الأول المميز لأول مرة .
- كذلك اللون الثاني من شركة أبل هو الأسود .
- كما يطرح هاتف أيفون باللون الأحمر .
- كذلك يأتي اللون الرابع من أيفون 13 برو MAX الأخضر الليلي .
- كما يطرح من أبل اللون الخامس وهو اللون الأزرق الداكن .
- كذلك يأتي اللون السادس والأخير المميز وهو اللون الذهبي .
- تلك الألوان الستة تطرح من شركة أبل العالمية لكي ما يختار المستهلك ما يريده من ألوان .
- كذلك فيما يخص سعر الهاتف الجديد سنتعرف عليه في السطور القادمة .
المواصفات المميزة المضافة علي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي
- يطرح أيفون 13 برو الوردي مقارباً لحد ما لشكل النسخة السابقة .
- كذلك يأتي الهاتف الجديد بطول 160.8 وعرض 78.1 وعمق 7.5 ملم .
- كما أن أيفون 13 برو مساحة شاشته أكبر هذه المرة التي تحتل 87.4 من المساحة .
- كذلك الأيفون الوردي 13 تم وضع تقنية حديثه بشاشته وهي SUPER RETINA OLED .
- تلك المواصفات بجانب التقنية الرائعة الجديدة بكافة نسخ أيفون وهي تقنية IB .
- كذلك مقاييس الشاشة بالهاتف 2532*1170 وتعود علي الوضوح للشاشة بشكل أفضل .
- كما أن التناسق المصنع به شاشة الهاتف بمقياس 19.5.9 بتناسب بطول وعرض الهاتف .
أول مرة توضع مواصفات أقوي بهاتف iphone 13 pro Max
- وضع خاصية الحماية الجديدة بشاشة الهاتف وهي OLEOPHOBIC .
- كذلك هاتف أيفون 13 برو MAX خاصية الاستشعار تحوي خصائص متعددة .
- كما أن أيفون 13 برو أول مرة توضع بالهاتف خصائص DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- تلك المواصفات بجانب خاصية الاستشعار ووضع خصائص بها وهي البوصلة ، البارومتر ، التقارب ، التسارع .
- كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي لخاصية معرفة وجه مستخدمه وهي خاصية FACE ID .
- كما أيفون 13 برو المعالج الموضوع بالهاتف سداسي النواة مع تقنية قوية وحديثة وهي GPU .
- كذلك مع أحتواء المعالج الرسومي للهاتف علي خاصية حديثه وقوية وهي خاصية APPLE GPU .
طرح جوال أيفون 13 برو بمساحات تخزينية مختلفة
- مساحة تخزينية من أبل في النسخة الجديدة 512GB بالذاكرة العشوائية بمساحة 6GB .
- كذلك مساحة تخزينية في هاتف أيفون 13 برو MAX سعتها 156GB بالذاكرة العشوائية 6GB .
- كما مساحة الهاتف الثالثة سعتها بمقدار 128GB بجانب الذاكرة العشوائية أيضاً 6GB .
- تلك المساحات المختلفة من شركة أبل في أيفون 13 برو تعمل بنظام تشغيل IOS 15 .
المميزات الجديدة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي
- مشغل الصوت الهاتف يحتوي علي خاصية STERIO .
- كذلك الأيفون الوردي 13 داعماً لخاصية NFC .
- كما أن الهاتف يحتوي علي خاصية منع الضوضاء المحيطة .
- كذلك تم وضع خصائص الدفع بشكل إلكتروني عن طريق بطاقات VISA .
- تلك المواصفات بجانب أن هاتف أيفون 13 برو الوردي مقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار ومقاوماً للغبار .
- كذلك تم تصنيع كافة نسخ أيفون 13 برو من الفولاذ تلك المادة المقاومة للصدأ .
- كما أن أيفون 13 برو بتلك المميزات تجعله مميزاً عن النسخ السابقة من شركة أبل .
ما هو سعر أيفون 13 برو بقيمته العالمية وداخل السعودية ومصر
- سعر أيفون 13 برو بقيمته العالمية هي 1055 دولار أمريكي .
- كذلك الأيفون الوردي 13 داخل المملكة العربية السعودية تحدد قيمته بسعر 5500 ريال سعودي .
- كما تحدد سعر الهاتف الجديد داخل جمهورية مصر العربية بقيمة 25500 جنيهاً مصرياً .
- تلك الأسعار المشار أليها داخل السعودية وجمهورية مصر العربية تختلف عن باقي الدول .
- حيث أن باقي الدول والسعر الخاص بهاتف أيفون 13 برو يختلف وفقاً لقيمة العملة المحلية وما يقابلها من سعر الدولار .
أيفون 13 برو الوردي وتلك المواصفات المتعددة التي يحتوي عليها الهاتف الجديد . كذلك بجانب مواصفات أخري تم وضعها لأول مرة في هاتف الأيفون الوردي 13 . ذلك السعر أيضاً الذي تم عرضه لهاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي . ذلك السعر الذي حرصت شركة أبل هذه المرة أن يكون أقل من النسخ السابقة . فيما يخص موعد طرح أيفون 13 برو سيكون بشهر سبتمبر .
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