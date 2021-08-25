أيفون 13 برو الوردي بالأسواق في موعده المواصفات وسعر الأيفون الوردي 13

أيفون 13 برو الوردي ذلك اللون الجديد من شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الذي يتم طرحه في الأسواق بمواصفات وسعر أكثر من رائعين هذه المرة . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بلونه الجديد مع خمسة ألوان أخري . كذلك هاتف iphone 13 pro Max حرصت شركة أبل هذه المرة . بتلك المواصفات القوية التي توضع لأول مرة في أيفون 13 برو MAX في نسخته الحديثة . كذلك تم وضع مواصفات لأول مرة في الأيفون الوردي 13 أكثر من النسخ السابقة . كما أن جوال أيفون 13 برو شاشته بمساحة أكبر مع إضافة تحسينات كثيرة عليها . كذلك فيما يخص سعر أيفون 13 برو حرصت الشركة هذه المرة أن يكون منافساً . ذلك السعر الأقل في إصدارات أبل السابقة هذه المرة في أيفون 13 برو .

أيفون 13 برو الوردي وما هي معلومات تلك النسخة الجديدة

منذ أيام قليلة مضت صرحت الشركة من خلال ألتويته علي صفحتها الرسمية . تلك ألتويته كانت علي منصة تويتر حيث قالت الشركة عن هاتف الأيفون الوردي 13 . ذلك فيما يخص مواصفاته القوية التي وضعت لأول مرة في الهاتف . تلك المواصفات من ضمنها أن شاشة الهاتف تم تصنيعها من الزجاج الياقوت . كذلك أيضاً تم إضافة تحسينات متعددة لم تكن موجودة من قبل . كما أن أيفون 13 برو MAX شاشته تحتل مساحة كبيرة من المساحة الإجمالية للهاتف . كذلك شكل الهاتف هذه المرة يجذب أنظار مستخدمي هواتف أيفون . ذلك من حيث انسيابية شكله الخارجي بخاماته القوية .

المواصفات الرائعة في هاتف iphone 13 pro Max

تم وضع مستشعر الأصبع في الهاتف بشك أقوي مما سبق . كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي علي كاميرا بحجم صغير تلك المرة . كما أن هاتف أيفون 13 برو تحتوي خاصية الاستشعار علي تقنية LIDAR . كذلك الأيفون الوردي 13 داعماً لكل شبكات الاتصال المختلفة حتي الجيل الخامس 5G . كما أن أيفون 13 برو يدعم الشريحة السريعة بفضل تقنية A15 BIONIC . تلك المواصفات بجانب خامة شاشة الهاتف من الزجاج الياقوت مع تحسينات جديدة عليها . كذلك يحتوي أيفون 13 برو MAX علي مستشعر معدله 120 هرتز وهذا أقوي مما سبق . كما أن جودة تصوير الفيديوهات بكاميرا بتقنية عالية جداً وهي 8K مما يعود بوضوح شديد للفيديوهات .

الألوان المطروحة بجانب اللون الوردي من جوال أيفون 13 برو

الأيفون الوردي 13 هو اللون الأول المميز لأول مرة .

هو اللون الأول المميز لأول مرة . كذلك اللون الثاني من شركة أبل هو الأسود .

كما يطرح هاتف أيفون باللون الأحمر .

كذلك يأتي اللون الرابع من أيفون 13 برو MAX الأخضر الليلي .

الأخضر الليلي . كما يطرح من أبل اللون الخامس وهو اللون الأزرق الداكن .

كذلك يأتي اللون السادس والأخير المميز وهو اللون الذهبي .

تلك الألوان الستة تطرح من شركة أبل العالمية لكي ما يختار المستهلك ما يريده من ألوان .

كذلك فيما يخص سعر الهاتف الجديد سنتعرف عليه في السطور القادمة .

المواصفات المميزة المضافة علي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي

يطرح أيفون 13 برو الوردي مقارباً لحد ما لشكل النسخة السابقة . كذلك يأتي الهاتف الجديد بطول 160.8 وعرض 78.1 وعمق 7.5 ملم . كما أن أيفون 13 برو مساحة شاشته أكبر هذه المرة التي تحتل 87.4 من المساحة . كذلك الأيفون الوردي 13 تم وضع تقنية حديثه بشاشته وهي SUPER RETINA OLED . تلك المواصفات بجانب التقنية الرائعة الجديدة بكافة نسخ أيفون وهي تقنية IB . كذلك مقاييس الشاشة بالهاتف 2532*1170 وتعود علي الوضوح للشاشة بشكل أفضل . كما أن التناسق المصنع به شاشة الهاتف بمقياس 19.5.9 بتناسب بطول وعرض الهاتف .

أول مرة توضع مواصفات أقوي بهاتف iphone 13 pro Max

وضع خاصية الحماية الجديدة بشاشة الهاتف وهي OLEOPHOBIC .

كذلك هاتف أيفون 13 برو MAX خاصية الاستشعار تحوي خصائص متعددة .

خاصية الاستشعار تحوي خصائص متعددة . كما أن أيفون 13 برو أول مرة توضع بالهاتف خصائص DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

تلك المواصفات بجانب خاصية الاستشعار ووضع خصائص بها وهي البوصلة ، البارومتر ، التقارب ، التسارع .

كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي لخاصية معرفة وجه مستخدمه وهي خاصية FACE ID .

لخاصية معرفة وجه مستخدمه وهي خاصية FACE ID . كما أيفون 13 برو المعالج الموضوع بالهاتف سداسي النواة مع تقنية قوية وحديثة وهي GPU .

كذلك مع أحتواء المعالج الرسومي للهاتف علي خاصية حديثه وقوية وهي خاصية APPLE GPU .

طرح جوال أيفون 13 برو بمساحات تخزينية مختلفة

مساحة تخزينية من أبل في النسخة الجديدة 512GB بالذاكرة العشوائية بمساحة 6GB . كذلك مساحة تخزينية في هاتف أيفون 13 برو MAX سعتها 156GB بالذاكرة العشوائية 6GB . كما مساحة الهاتف الثالثة سعتها بمقدار 128GB بجانب الذاكرة العشوائية أيضاً 6GB . تلك المساحات المختلفة من شركة أبل في أيفون 13 برو تعمل بنظام تشغيل IOS 15 .

المميزات الجديدة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي

مشغل الصوت الهاتف يحتوي علي خاصية STERIO .

كذلك الأيفون الوردي 13 داعماً لخاصية NFC .

داعماً لخاصية NFC . كما أن الهاتف يحتوي علي خاصية منع الضوضاء المحيطة .

كذلك تم وضع خصائص الدفع بشكل إلكتروني عن طريق بطاقات VISA .

تلك المواصفات بجانب أن هاتف أيفون 13 برو الوردي مقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار ومقاوماً للغبار .

مقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار ومقاوماً للغبار . كذلك تم تصنيع كافة نسخ أيفون 13 برو من الفولاذ تلك المادة المقاومة للصدأ .

كما أن أيفون 13 برو بتلك المميزات تجعله مميزاً عن النسخ السابقة من شركة أبل .

ما هو سعر أيفون 13 برو بقيمته العالمية وداخل السعودية ومصر

سعر أيفون 13 برو بقيمته العالمية هي 1055 دولار أمريكي . كذلك الأيفون الوردي 13 داخل المملكة العربية السعودية تحدد قيمته بسعر 5500 ريال سعودي . كما تحدد سعر الهاتف الجديد داخل جمهورية مصر العربية بقيمة 25500 جنيهاً مصرياً . تلك الأسعار المشار أليها داخل السعودية وجمهورية مصر العربية تختلف عن باقي الدول . حيث أن باقي الدول والسعر الخاص بهاتف أيفون 13 برو يختلف وفقاً لقيمة العملة المحلية وما يقابلها من سعر الدولار .

أيفون 13 برو الوردي وتلك المواصفات المتعددة التي يحتوي عليها الهاتف الجديد . كذلك بجانب مواصفات أخري تم وضعها لأول مرة في هاتف الأيفون الوردي 13 . ذلك السعر أيضاً الذي تم عرضه لهاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي . ذلك السعر الذي حرصت شركة أبل هذه المرة أن يكون أقل من النسخ السابقة . فيما يخص موعد طرح أيفون 13 برو سيكون بشهر سبتمبر .