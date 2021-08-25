تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات القديمة والجديدة 1000 قناة خلال 3 دقائق، تختلف أنواع أجهزة الإستقبال في منازلنا ومنها ما هو جديد ومنها القديم، ويصعب على أجهزة الإستقبال القديمة دائماً الإيتجابة لبعض الترددات، و نتعرف اليوم على تردد واحد فقط يقوم بتنزيل جميع القنوات القديمة منها والجديدة، وذلك على القمر الصناعي نايل سات 2021، تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات القديمة والجديدة 1000 قناة خلال 3 دقائق.

تردد واحد فقط لتنزيل جميع القنوات 2021

تردد واحد بعد إدخاله يمكنك تنزيل عدد كبير من القنوات القديمة والجديدة، ولكي تتمكن من إدخال التردد عليك التوجه إلى جهاز الإستقبال، أي نوع جهاز إستقبال لديكم ثم البحث عن قائمة الترددات سواء عبر الدخول إلى إعدادات الهوائي ثم قائمة الترددات، أو الدخول إلى قائمة الترددات بشكل مباشر لتنزيل هذا التردد الشبكي، ثم تختلف الواجهة التي تظهر لك حسب جهاز الإستقبال الذي تمتلكه، وهناك أربعة ألوان لمربعات تظهر على الشاشة منها الأزرق، الأصفر، الأخضر والأحمر.

تردد شبكي لتنزيل قنوات النايل سات

يتم النقر عبر ريموت الكنترول على لون الزر الذي يظهر على الشاشة أنه خاص بالإضافة، وذلك لإضافة تردد جديد ثم يتم إدخال التردد ( 11555 ) على أن يظل معدل الترميز ( 27500 )، وفي القطبية يتم إختيار الوضع عمودي، ثم يظهر التردد بكافة تفاصيله الخاص به لتنزيل جميع قنوات النايل سات يتم وضع علامه عليه، ثم يتم النقر عبر ريموت الكنترول على لون الزر الذي يظهر على الشاشة أنه خاص بالبحث، وذلك للبحث عن القنوات وإتمام عمليه تنزيل القنوات بسهولة.

تنزيل جميع قنوات النايل سات

وفي قائمة البحث يتم فتح البحث عن الشبكة، وهناك من يريد تنزيل جميع القنوات وهناك من يريد تنزيل القنوات المجانية فقط، في حالة إختيار تنزيل جميع القنوات يتم إختيار الكل ويتم الإختيار حسب إرادتك، ثم يُترك نوع البحث إلى البحث اليدوي والنقر على OK، ثم يتم تنزيل القنوات تدريجياً وهذا الأمر يستغرق بضع دقائق لتنزيل أكثر من 1000 قناة على الفور، تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات القديمة والجديدة 1000 قناة خلال 3 دقائق.