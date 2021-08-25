مميزات هاتف آيفون 12 الجديد والإصدارات الحديثة ضد الماء

نوضح الآن أهم مميزات هاتف آيفون 12 الجديد الذي تم طرحه مؤخرًا في الأسواق ويحتوي على العديد من الإضافات الحديثة والمتطورة والغير موجودة في الإصدارات السابقة، ومن أبرز تلك المميزات إنه يعمل تحت الماء دون ان يتأثر لعمق يصل إلى 6 متر لمدة تتجاوز 30 دقيقة، وتلك الميزة تنطبق أيضًا على هاتف آيفون 12 برو ماكس وهذا ما جعل له شهرة واسعة جعلته يحقق مبيعات عالية في الفترة الأخيرة.

مميزات هاتف آيفون 12 الجديد

لعشاق التصوير في أي مكان وأي وقت تمنحكم هواتف آيفون 12 الجديدة ميزة رائعة وهي التصوير تحت الماء،

وتلك الميزة ليست الوحيدة بل توفر شركة آيفون العديد من المزايا الأخرى مثل:

مقاومة الرذاذ والأتربة ولكن هذا لا يعني إنه إذا تعرض للغبار بشكل مستمر إنه سيظل على حالته الأصلية.

من أبرز مميزات هاتف آيفون 12 الجديد والإصدارات الحديثة

لقد تم إصدار طراز جديد من هواتف الآيفون يحمل اسم آيفون 12 في عام 2020،

والذي يحمل الكثير من المزايا والمواصفات التنافسية لهواتف الآيفون ومنها: