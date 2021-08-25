نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف آيفون 12 الجديد والإصدارات الحديثة ضد الماء في المقال التالي
نوضح الآن أهم مميزات هاتف آيفون 12 الجديد الذي تم طرحه مؤخرًا في الأسواق ويحتوي على العديد من الإضافات الحديثة والمتطورة والغير موجودة في الإصدارات السابقة، ومن أبرز تلك المميزات إنه يعمل تحت الماء دون ان يتأثر لعمق يصل إلى 6 متر لمدة تتجاوز 30 دقيقة، وتلك الميزة تنطبق أيضًا على هاتف آيفون 12 برو ماكس وهذا ما جعل له شهرة واسعة جعلته يحقق مبيعات عالية في الفترة الأخيرة.
مميزات هاتف آيفون 12 الجديد
لعشاق التصوير في أي مكان وأي وقت تمنحكم هواتف آيفون 12 الجديدة ميزة رائعة وهي التصوير تحت الماء،
وتلك الميزة ليست الوحيدة بل توفر شركة آيفون العديد من المزايا الأخرى مثل:
مقاومة الرذاذ والأتربة ولكن هذا لا يعني إنه إذا تعرض للغبار بشكل مستمر إنه سيظل على حالته الأصلية.
من أبرز مميزات هاتف آيفون 12 الجديد والإصدارات الحديثة
لقد تم إصدار طراز جديد من هواتف الآيفون يحمل اسم آيفون 12 في عام 2020،
والذي يحمل الكثير من المزايا والمواصفات التنافسية لهواتف الآيفون ومنها:
- تحمل تلك النسخة عدة أشكال مختلفة منها آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو ماكس،آيفون 12، آيفون 12 برو.
- كما أن الأحجام والمقاسات المختلفة من نسخة آيفون 12 جعلته يتوافق مع جميع الأذواق والاختيارات وهذا ما ساعده على تحقيق مبيعات عالية واستقطاب الكثير من عشاق هواتف الآيفون.
- كما يتميز هاتف آيفون 12 بشاشة مقاس 6.1 بوصة أما عن مقاس شاشة آيفون 12 برو 5.4 بوصة، أما عن شاشة آيفون 12 ميني تبلغ حوالي 1 بوصة.
- أما عن التصميم فهو أكثر من رائع حيث أن الأطراف مصنوعة من الاستانلس ستيل والألومنيوم،
لرفع قدرته على التحمل.
- كما يتميز ظهر وخلف الهاتف بمظهر زجاجي لامع وتلك الميزة تتواجد في أيضًا في هاتف آيفون 11.
- يمكنك أيضًا اختيار اللون المناسب من بين مجموعة الألوان الموجودة.
- ومن الناحية التقنية فهو يحتوي على معالج من فصيلة A14 Bionic الذي يقوم بعمل حوال 11 مليون عملية في الثانية الواحدة.
- كما تحتوي الشاشة على تقنية Super Retina XDR العالمية.
- يتميز أيضًا بكاميرا أمامية عالية الجودة وبطارية قوية بسعة تصل إلى 2815 مللي أمبير.
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