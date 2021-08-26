مفاجاة للجميع “أوبو Oppo K9 Pro” هاتف شبابي جديد ببطارية ضخمة وسعر رخيص

شركة أوبو من أقوى شركات الهواتف الذكية وأصبح ما تطرحه من هواتف أوبو في الأسواق تنافس به أقوى ماركات الهواتف العالمية والمشهورة لما به من إمكانيات كبيرة وسعر منافس، ويعتبر هاتف أوبو الجديد، والذي سيظهر للعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن هذه المرة مختلفة كليًا عن الإصدارات السابقة، من حيث المواصفات والشكل الشبابي الجديد ضمن الفئة المتوسطة، التي تناسب مختلف الأذواق، وأُطلق عليه اسم Oppo K9 Pro، مزودًا بعدد من الإضافات الرائعة التي تناسب تلك الفئة من حيث المعالجات والبطارية والكاميرات وغيرها، كما سيتم تزويده بعدد من التقنيات و التحسينات والترقيات الحديثة، ليكون منافسًا قويًا لهواتف شاومي التي استطاعت أن تجذب قطاع عريض من المستخدمين، فيما يتعلق بتوفير هواتف توفر قيمة مقابل سعر.

مواصفات oppo k9 pro

سيحتوي الهاتف الصيني على كاميرا مستطيلة كبيرة مثبتة على اللوحة الخلفية، وتأخذ الكاميرا مساحة بعرض الجهاز بالكامل تقريبًا وحوالي ثلث ارتفاعه، إذ تأتي في الجانب الأيسر مع ثلاثة مستشعرات للكاميرا بشكل رأسي.

توجد العلامة التجارية «09-K» على الجانب الأيمن من الهاتف بالإضافة إلى زر الطاقة «Power»، بينما توجد مفاتيح التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيسر.

سيحتوي الهاتف الجديد المملوك لشركة «أوبو» على شاشة من نوع «AMOLED» وحجمها 6.43 بوصة بدقة «Full-HD» و«1080 × 2400 بكسل»، كما يتضمن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

من المنتظر أن يطرح نوعين من الهاتف بحسب حجم الذاكرة، الأول بذاكرة داخلية سعة 128 وعشوائية 8 جيجابليت، أما الثاني فيأتي بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وعشوائية 12 جيجا بايت.

تصميم موبايل Oppo K9 من البلاستيك، مع الاحتفاظ بواجهة أمامية كاملة من الزجاج.

من الجهة الخلفية الكاميرات الخلفية تقع بشكل طولي أعلى يسار الجهة الخلفية مع الفلاش في إطار مستطيل.

من الجهة الأمامية الشاشة بحواف صغيرة جدا، أما الكاميرا الأمامية توجد داخل بنش هول أعلى اليسار.

الأبعاد 159.1 مليمتر من ناحية الطول والعرض 73.4 مليمتر والسمك 7.9 مليمتر.

الوزن مميز جدا 172 جرام.

يدعم الموبايل شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G وشرائح الاتصال Nano SIM والاستمتاع بتركيب شريحتي اتصال تعمل سويا في وقت واحد، مع دعم خاصية ديوال ستاندباي.

إصدار اندرويد 11 مع واجهة شركة أوبو الحديثة ColorOS 11.1.

الشاشة مميزة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.43 بوصة بدقة عرض فول اتش دي بلس 2400*1080 بيكسل بكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة في الشاشة، وأبعاد 20:9، وتشغل مساحة 85.5% من المساحة الإجمالية للواجهة الأمامية، وتمتاز الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز مع معدل سطوع رائع 750 شمعة.

المعالج نقطة تفوق للهاتف فقد استعانت بواحد من أحدث معالجات شركة كوالكوم في الفئة المتوسطة، و الداعم لشبكات الجيل الخامس Snapdragon 768G 5G ثماني النواة ( نواة بتردد 2.8 جيجاهيرتز من نوع Kryo 475 Prime – نواة بتردد 2.4 جيجاهيرتز من نوع Kryo 475 Gold – ستة انوية بتردد 1.8 جيجاهيرتز من نوع Kryo 475 Silver). المميز في المعالج بخلاف قوته في الأداء هو تصنيعه بدقة 7 نانومتر، الأفضل في صرف الطاقة واستهلاك البطارية.

المعالج الرسومي يعتبر أيضا واحدا من أفضل المعالجات الرسومية في الفئة المتوسطة Adreno 620.

يوجد إصدارين من ناحية سعة التخزين والرام الأول بسعة 128 / 8 جيجابايت رام، والثاني بسعة 256 / 8 جيجابايت رام، وللأسف لايوجد إمكانية إضافة ذاكرة تخزين خارجية إضافية.

منفذ الشحن USB Type-C 2.0 يدعم خاصية OTG.

لكون الشاشة سوبر اموليد فمستشعر البصمة مدمج بالشاشة.

يوجد مستشعرات الضوء والبوصلة والجيروسكوب والتسارع والتقارب.

شبكات الواي فاي المدعومة من النوع a/b/g/n/ac، بالإضافة لدعم هوت سبوت و الواي فاي دايركت.

إصدار البلوتوث 5.0.

يوجد منفذ السماعة Jack 3.5mm.

شاشة وذاكرة Oppo K9 Pro

حيث من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo K9 Pro بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها X 1600 720، ومعدل تحديثها 90 هرتز في الثانية، وهو مناسب نوعًا ما، مع وجود مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الواجهة الرئيسية، ويعمل على معالج Dimensity 1200 مع نواة Cortex-A78، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجا بايت.

كاميرات أوبو كي9 برو:

كاميرا خلفية ثلاثية وأخرى سيلفي.

الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

مميزات هاتف Oppo K9

شاشة مميزة.

معالج قوي.

سرعة شحن خرافية.

كاميرات قوية.

واجهة سلسة ومستقرة.

عيوب هاتف Oppo K9

لا يوجد راديو اف ام.

البطارية ليست الأقوى.

لا يمكن تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

لا يوجد مستشعر NFC.

بطارية هاتف Oppo K9 Pro

يعمل Oppo K9 Pro على نظام أندرويد 11 الأحدث وواجهة المستخدم ColorOS 11.1،ويحمل بطارية كبيرة بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، يقوم بشحن البطارية بالكامل من 0-100% في 35 دقيقة، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، ويأتي بوزن 172 مع خامات من الزجاج من الأمام والخلف وفريم بلاستيك، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس مخصص لسماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر.

محتويات علبة هاتف Oppo K9

موبايل Oppo K9.

رأس الشاحن.

سلك الشاحن.

كتيب التعليمات.

سعر الهاتف الجديد:

يعود سبب البحث عن سعر ومواصفات oppo k9 pro، إلى كونه أحدث إصدارت سلسلة هواتف «أوبو» من نوع «K»، التي لاقت نجاحا في سوق الهواتف، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 308 دولارات أي ما يعادل نحو 4835 جنيها مصريا بشكل مبدئي، وسيطرح قريبا بثلاثة ألوان هي “الأزرق، الأسود، الفضي”.