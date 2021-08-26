نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 3 رسائل على واتساب يجب حذفها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكي لا تندم إحذر من فتحها رسائل مرسلة من أصحاب الحسابات الوهمية والمعروف عنهم بالإحتيال للحسابات الشخصية، ويجيدون هكر الحسابات للإستيلاء على بيانات حساباتهم، فقد حذر متخصصون في الأمن السيبراني، من رصد مجموعة من ضحايا مستخدمي تطبيق واتساب وقعوا فريسة لعصابات من الهاكرز وتم سرقة أموالهم، عن طريق رسائل احتيالية تصلهم على تطبيق المراسلات الفورية واتس آب، وذلك بحسب ماذكرته بعض الصحف المتخصصة، وكشف عمليات الإحتيال هذه فريق شركة كاسبرسكي المتخصصة في مكافحة الفيروسات والأمن السيبراني، وواتساب من ضمن التطبيقات التي يسهل اختراقها بكل سهولة، وذلك عن طريق قيام الهاكرز بإرسال رسالة معينة، وبمجرد أن يقوم المستخدم بفتحها تحدث عملية الإختراق وتصبح كل بياناتك ومحادثاتك مع الهاكر.

3 رسائل على واتساب يجب حذفها فوراً:

حيث تم رصد العديد من الرسائل التي تم إرسالها لبعض المستخدمين، ومن خلالها تم الإستيلاء على أموال المستخدمين وحساباتهم البنكية، ولذا فإن هناك ثلاثة أنواع من الرسائل التي يجب الحذر منها وعدم فتحها، بل وحذفها فوراً دون تردد وهي كالتالي:

أي رسالة تأتيك من رقم مجهول أو غير موجود معك في قائمة الأصدقاء يحب حذفها وعدم فتحها نهائياً. أي رسالة تستشعر فيها “الغرابة”، كأن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى أو بها قصة غريبة لم تعتاد عليها من بعض الأشخاص. الرسالة التي تحتوي على رابط، أياً كان نوع هذا الرابط، قم بحذفها فوراً وعدم فتحها.

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب إحذف هذه الرسائل فوراً :



حيث تم رصد حالات سرقة أموال وحسابات بنكية من خلال إرسال بعض الرسائل مجهولة الهوية من حسابات يدعي أصحابها أنهم من خدمة عملاء البنوك ويحتاجون الى بعض البيانات لتأمين حسابات أصحابها وعندما تفتح رسائلهم يتم الإستيلاء على حسابك وأخذ مابه من بيانات ، وقد حذر الفريق الأمني بشركة كاسبرسكي في موسكو، من فتح أي رسائل من أشخاص لا تعرفهم، مطالبين بحذف هذه الرسائل فوراً، كما أن الرسائل التي تصل مستخدمي WhatsApp يدعي أصحابها أنهم من شركات عالمية، مثل شركات توصيل الإنترنت مثلاً.

رسائل على واتساب وبريدك الإلكتروني إحذر من فتحها:

فإذا وصلتك رسالة غير موثوقة على واتساب أو على البريد الإلكتروني يجب حذفها فوراً وعدم الضغط عليها، كي لاتقع فريسة لهؤلاء المحتالين، فعند وصول الرسالة لمستخدمي واتساب ضغط المستخدم عليها يتم على الفور نقلهم لمواقع مزيفة، تطلب منهم تفاصيل أو أرقام الحساب البنكي أو معلومات حساسة أخرى تتعلق ببطاقة الإئتمان الخاصة بهم، ثم يتم سرقة أموالهم، وفي ظل جائحة كورونا الحالية اعتاد المستهلكين على تلقي رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني من شركات توصيل أونلاين، لذلك أنشأ الهاكرز مواقع مزيفة، وتقوم هذه المواقع بإرسال رسائل عبارة عن فاتورة أو رسوم جمركية أو الدفع مقابل أي خدمة بشكل إلكتروني، وبمجرد كتابة أرقام الحساب أو الفيزا يتم سرقة أموال المستخدمين.