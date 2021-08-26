نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحظر النهائي لمستخدمي هذا الإجراء على واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراء الحظر النهائي على واتساب، تطبيق واتساب ضمن أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا حيث يصل عدد مستخدمي تطبيق WhatsApp أكثر من مليار شخص حول العالم وأصبح التطبيق ملكًا لشركة جديدة منذ فترة قصيرة هي شركة فيسبوك لمالكها الشاب مارك زوكربيرغ ومنذ امتلاكه لتطبيق واتساب وهو يعمل على تحديث تطبيق واتساب بأكثر من طريقة ووسيلة كما أنه يعمل على جعله أكثر أمانًا وخصوصيةً لجميع المستخدمين ومنذ فترة قصيرة توعدت شركة واتساب لجميع المستخدمين حول إجراء ما وأن من يقومون به يعرضون أنفسهم للحظر التام على واتساب تعرفوا على هذا الإجراء المسبب للحظر.

الحظر التام على واتساب

أوضح تطبيق WhatsApp أن الأشخاص الذين يقومون بتحميل إصدارات أخرى من التطبيق وخاصةً الإصدارات الغير رسمية بهدف الحصول على مزايا أكثر في الدردشات وفي استخدام التطبيق كما يشاؤون وخاصةً الحصول على أمان وخصوصية أكثر سيتم حظر أرقامهم بشكل نهائي حتى لا يتمكنوا من استخدام واتساب بنفس الرقم مرة أخرى.

كما أن جريدة اكسبريس البريطانية أكدت بأكثر من طريقة أن تطبيق واتساب آمن تمامًا لجميع المستخدمين وأن الإشاعات السابقة حول تسريب واتساب لمعلومات وبيانات المستخدمين كانت مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وأن التطبيق يستخدم تقنية التشفير التامة في الرسائل بين أطراف المحادثة حيث يحق لهم فقط الإطلاع على الرسائل لحماية خصوصية المستخدمين من المتطفلين.

مزايا تطبيق واتساب الجديدة

وهناك مجموعة من المطورين منشقين عن شركة فيسبوك أوضحوا أنهم تمكنوا من إصدار نسخ أكثر تطورًا وتميزًا من نسخة واتساب الحالية مثل تطبيق واتساب بلس وهو يسمح بمزايا أكثر من تطبيق واتساب المعتاد مثل: