ريلمي تحطم الأسعار أرخص هواتف ريلمي Realme C21Y بمواصفات خرافية

تتسابق شركات الهواتف الذكية فى إنتاج الجديد من هواتفها بمواصفات تنافسية تعمل على جذب العملاء بمغريات ومميزات في الأجهزة الحديثة وكل شركة تعمل على إضافة ميزة فى هاتفها الجديد، وأصبحت شركة ريلمي من أكبر الشركات المنافسة في الأسواق لما تمتاز به من طرح أجهزة بمواصفات عالية وأسعار تنافسية لامثيل لها، وأعلنت شركة ريلمي عن أحد أرخص هواتفها خلال الفترة الأخيرة، وربما الأرخص الذي يملك مثل تلك المواصفات مقابل هذا السعر: Realme C21Y، ، كما يدعم الهاتف منفذين لشريحتي الاتصال SIM 1 و SIM 2 بحجم Nano، ومنفذ الـ microUSB 2.0، بالإضافة إلى خاصية USB On-The-Go، وتستهدف الشركة من وراء طرح هذا الهاتف من جذب قطاع عريض من المستخدمين الذي يبحثون عن الحصول على هاتف في المتناول ويحمل المواصفات الأساسية المتكاملة، وهو ما نجحت شركة شاومي في تحقيقه طيلة الفترة الماضية.

أهم المواصفات في هاتف Realme C21Y:

تصميم بسيط وأنيق جدا مع انعكاسات مبهرة.

واجهة التشغيل Realme UI، مبنية بالكامل مع إصدار اندرويد 10

شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، بدقة عرض اتش دي بلس، بكثافة بيكسلات 270 بكسل لكل بوصة في الشاشة.

معالج ثماني النواة Unisoc T610 بدقة تصنيع 12 نانومتر.

معالج رسومي Mali-G52.

ذاكرة تخزين 64 / 4 جيجا بايت، ويمكن تركيب بطاقة تخزين خارجية microsd.

3 كاميرا خلفية بدقة 13 – 2 – 2 ميجابيكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080p.

كاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080p.

بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع.

منفذ شحن microUSB 2.0 يدعم خاصية OTG

مستشعر بصمة اليد في الجهة الخلفية

التصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت، يوجد انعكاسات رائعة في الظهر، أما خامات التصنيع من البلاستيك مع واجهة أمامية من الزجاج.

الكاميرات الخلفية توجد داخل إطار مربع أعلى يمين ظهر الهاتف.

الكاميرا الأمامية توجد داخل نوتش صغير أعلى منتصف الشاشة.

وزن الموبايل 200 جرام.

الأبعاد 164.5 مليمتر طولا و 76 مليمتر عرضا، أما السمك 9.1 ميليمتر ونلاحظ أن الهاتف سميك بعض الشيء.

نظام التشغيل اندرويد 10 مع واجهة شركة ريلمي Realme UI.

شبكات الاتصال المدعومة حتى الجيل الرابع فقط 4G ويدعم الموبايل تركيب شريحتي اتصال في وقت واحد، تعمل بخاصية الانتظار دوال ستاندباي، الشرائح المدعومة Nano SIM.

الشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، بدقة عرض اتش دي بلس 1600*720 بكسل، بكثافة بيكسلات 270 بكسل لكل بوصة في الشاشة، وأبعاد 20:9، تشغل الشاشة مساحة 81.6% من المساحة الإجمالية للشاشة. وتمتاز بمدل سطوع 400 شمعة.

المعالج Unisoc T610 ثماني الانوية بدقة تصنيع 12 نانومتر.

المعالج الرسومي Mali-G52.

إصدار واحد من سعة التخزين والرام بسعة 64 / 4 جيجابايت، ويمكن تركيب بطاقة تخزين إضافية في منفذ خاص بها من نوع Micro SD.

البطارية عملاقة 5000 ملي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن العكسي.

منفذ الشحن microUSB 2.0 داعم لخاصية OTG.

لا يوجد مستشعر NFC.

يوجد منفذ السماعة Jack 3.5mm.

مستشعر البصمة في المكان التقليدي في ظهر الموبايل.

يوجد مستشعرات البوصلة والتسارع والتقارب.

شبكات الوايرلس المدعومة a/b/g/n مع دعم الهوتسبوت و الواي فاي دايركت.

إصدار بلوتوث 5.0.

ألوان الموبايل أزرق – أسود.

كاميرات ريلمي سي 21 واي:

الكاميرا الأساسية الخلفية الأولى تأتي بدقة بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الثانية الخلفية تأتي بدقة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مخصصة للماكرو.

الكاميرا الثالثة الخفية للعزل بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4.

ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED يساعد على التصوير الليلي.

تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة.

الكاميرا الثانوية الأمامية للسيلفي بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2.

مميزات Realme C21 :

يدعم مستشعر البصمة وهي أصبحت ضرورية في الوقت الحالي .

البطارية عملاقة تأتي بسعة كبيرة تكفي استخدامك اليومي بدون أدني مشكلة .

معالج مقبول بالنسبة لسعر الهاتف ولكنه ليس مخصص للألعاب .

تسير ريلمي على خطى انفنكس في الذاكرة الصلبة والعشوائية الكبيرة لتحاول جذب اهتمام مستخدميها .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت بدون الحاجة إلى الاستغناء عن أحدهما .

كاميرات تقدم اداء جيد في الفئة الاقتصادية .

انعكاسات الظهر مميزة.

شاشة كبيرة.

واجهة سلسة ومستقرة.

عيوب موبايل Realme C21 :

لم نجد سماعات الاذن مرفقة بعلبة الهاتف ولا حتى جراب الظهر .

يفتقد إلى دعمه للميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج .

السماعات الخارجية في ظهر الهاتف لذلك يسهل كتمها على وضعها على سطح مستوى .

الهاتف لا يقدم تغيير جذري في سلسلة الـ C من ريلمي فهو ليس إلا تكرار للمواصفات لا أكثر .

يأتي بنظام تشغيل قديم .

لا نعلم لماذا منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم الـ Micro USB .

الكاميرا الأمامية ليست الأفضل.

دقة عرض الشاشة ليست الأفضل في فئة السعر.

المعالج متوسط.

مكونات علبة هاتف Realme C21 :

هاتف Realme C21 – رأس الشاحن بقوة 10 واط – سلك USB من نوع Micro USB – دبوس معدني – كتيبات دليل بدء الاستخدام السريع – ضمان الهاتف .

البطارية والسعر:

يملك هاتف ريلمي الجديد Realme C21 بطارية قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللى أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع، ويبلغ سعره 150 دولار أمريكي تقريبًا، وما يعادله بالمصري 2200 جنيه، وبالسعودي 570 ريال تقريبًا.