أقوى من كورونا .. دراسة تتوقع ظهور وباء جديد

أقوى من كورونا .. دراسة تتوقع ظهور وباء جديديعيش العالم حاليًا في وباء فيروس كورونا الذي عصف بمئات الآلاف من الأشخاص وأصاب عشرات الملايين، ورغم أن «كورونا» لم ينته بعد، إلا أن عدد من الباحثين الأمريكيين خرجوا يحذرون من أن هناك وباءً جديدًا أخطر من كورونا.

الباحثون حذروا أن هناك عدد من الأمراض الجديدة التي ربما تنتقل إلى البشر من الممكن أن تتضاعف ثلاث مرات خلال الـ3 عقود القادمة، كما أن هناك وباءً آخرا بحجم فيروس كورونا من المتوقع أن يصيبنا خلال الـ6 عقود القادمة، وذلك حسب ما أكده باحثون من جامعة ديوك الأمريكية، وفقًا لما نشره «سبوتنيك».

فيروس كورونا كان أكثر فتكًا من الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت منذ أكثر من قرن، ومن المحتمل ألا يكون كورونا هو المرض الأخير، وأكد الباحثون أن أي فردا ولد عام 2000 فإن فرصة العيش في وباء جديد تصل نسبتها إلى 38%، وهناك احتمال بنسبة 2% أن يتنشر وباء جديد مثل كورونا في أي سنة من السنوات القادمة.

دراسات استمرت 400 عام

كل ما توصل إليه العلماء كان نتيجة دراسات ومراجعة بيانات استمرت لمدة 400 عام، وبحسب مؤلف الدراسة الدكتور ويليام، فظهور الأوبئة الكبرى مثل كورونا والإنفلونزا الإسبانية بات أمرًا حدوثه واقع ومُحتمل.

وأكد مؤلف الدراسة أن الفريق استخدم طرقًا وإحصائيات، وذلك ليقيس مدى تفشي الأوبئة في الـ4 قرون الماضية، حيث تفشى فيروسات وأوبئة مثل الجدري والكوليرا والإنفلونزا، على الرغم من الفارق الزمني بين كل وباء.

وباء جديد بحجم الإنفلونزا الإسبانية

وربما يحدث وباء جديد بحجم الإنفلونزا الإسبانية القاتلة التي كانت أقوى عشرات المرات من فيروس كورونا، ولكن ذلك متوقع خلال الـ400 عام القادمة، ورغم ذلك، فقد زاد مُعدل انتقال الأمراض الجديدة مثل فيروس كورونا إلى البشر، حيث توصلت الدراسة إلى أن احتمال تفشي الأمراض الجديدة سيزداد ثلاثة أضعاف في العقود المقبلة، لذلك يمكن أن يصل وباء مشابه في حده لكورونا في غضون ستة عقود.

