نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية عربسات 2021 الناقلة مباريات اليوم الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة ssc الرياضية عربسات 2021 الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث انضمت قناة ssc sport إلى قائمة القنوات الفضائية الرياضية التي تساهم في تقديم خدمات النقل الفضائي لمباريات الدوري السعودي وبعض المنافسات القوية القارية والعالمية منذ أواخر شهر يوليو 2021، وتعتبر قناة ssc sport ضمن شركة MBC التي تمتلك عدد كبير من القنوات الفضائية العربية، ومن أهم المسابقات الرسمية التي حصلت قناة ssc sport علي حقوق النقل الحصري لها ما يلي:

كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري السعودي للمحترفين.

دوري أبطال آسيا.

كأس ملك أسبانيا.

السوبر الإيطالي.

السرير الإسباني.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

كأس آسيا الصين 2023.

تردد قناة ssc الرياضية عربسات

أعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقلها مباريات الدوري السعودي السعودي مجاناً بتقنية SD عادية الجودة بشكل مجاني على القمر الصناعي عربسات بدر 6، كما تقوم القنوات بنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بتقنية HD للمشتركين في شاهد VIP وعلى جهاز GOBX، وتسعى قناة SSC SPORT الرياضية لامتلاك حقوق بث مباريات قارية وعالمية بعد سيطرة قنوات bein sports القطرية على نقل هذه المباريات.

وذلك بعد أن أثبتت قنوات ssc الرياضية السعودية تفوقها وانتشارها في الشارع السعودي والعربي بعد أقل من شهر على إطلاقها، حيث تم إطلاق مجموعة قنوات SSC سبورت في الخامس من شهر أغسطس الحالي، وذلك بالتزامن مع بداية موسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

وتحتوي شبكة قنوات SSC الفضائية على سبعة قنوات رياضية منها المفتوح مجاناً والمشفر مقابل اشتراك شهري، ويتم الاشتراك في الباقات المشفرة عن طريق منصة شاهد VIP الرقمية، وعند الرغبة في مشاهدة ومتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فيجب شراء جهاز GOBX الفضائي، ومن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC عربسات المجانية بتقنية SD العادية، يمكنه ذلك من خلال التالي:

القمر الصناعي SSC عرب سات.

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قنوات ssc المجانية نايل سات

تم الإعلان من قبل شركة الرياضة السعودية SSC بشكل رسمي عن حصولها على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين لمدة موسم واحد فقط عبر قنواتها المجانية المفتوحة، ومن يرغب في استقبال القنوات على القمر الصناعي نايل سات، يمكنه ذلك من خلال ضبط التردد التالي: