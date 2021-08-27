- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 13 برو الوردي وطرحه بالأسواق في الموعد المحدد في المقال التالي
سعر ومواصفات أيفون 13 برو باللون الوردي الجديد الذي يتم طرحه لأول مرة بالأسواق . مع خمسة ألوان أخري مميزة في شكلها الجذاب للأنظار . حيث هاتف iphone 13 pro Max يطرح بالأسواق بمواصفات عديدة ومميزة جداً منها ما كان موجوداً بالنسخ السابقة . كما تم وضع مواصفات عديدة في أيفون 13 برو MAX لم تكون موجودة من قبل . كما يحتوي أيفون 13 برو الوردي علي شاشة بحجم أكبر في النسخة الجديدة . ويتميز هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي هذه المرة بخامات تصنيع ضد الصدأ . وإضافة سعة تخزين في الأيفون الوردي 13 بأكثر من مساحة . كما يتميز جوال أيفون 13 برو بتحسينات عديدة لأول مرة يتم وضعها بالهاتف .
سعر ومواصفات أيفون 13 برو المصرح بهما من شركة أبل العالمية
صرحت شركة أبل العالمية منذ أيام قليلة بأن السعر الذي يتم طرح الهاتف به . حرصت الشركة علي أن يكون أقل مما سبق من أنتاج الشركة لهواتف أيفون . حيث يتميز أيفون 13 برو ماكس الوردي بسعر تم تحديده يجعل كافة مستخدمي الهواتف أن يقتنوه . كذلك المواصفات التي تحدثت عنها الشركة التي تفخر بأن تلك المواصفات تعتبر الأقوى في عالم الهواتف . حيث يتميز أيفون 13 برو الوردي بمعالج رسومي قوي وأيضاً خامات مصنع بها الهاتف من أجود الخامات . تلك المواصفات بجانب العديد منها والتي سنوضحها في السطور القادمة .
المواصفات المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX
- خاصية الاستشعار بالهاتف تم تقويتها وتحسينها عن النسخ السابقة
- بجانب أيضاً كاميرا أيفون 13 برو ماكس الوردي أصغر حجماً من ذي قبل .
- يحتوي الهاتف علي تقنية حديثه جداً وهي LIDAR تم وضعها بالاستشعار .
- يأتي الهاتف الجديد بدعمه لكافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتي الجيل الخامس .
- كما يحتوي أيفون 13 برو الوردي بدعمه للشريحة السريعة عبر تقنية A15 BIONIC .
- ذلك بجانب الزجاج الياقوتي القوي المصنع منه شاشة الهاتف مع تحسينات كثيرة عليها .
- معدل المستشعر الخاص بأيفون 13 برو تصل قوته إلي 120 هرتز وهو الأقوى حتي الآن .
- تحتوي كاميرا الهاتف علي تقنية قوية للغاية في تصوير الفيديوهات ذات الجودة 8K .
ألوان الأيفون الوردي 13 الستة المطروحة بموعدها في الأسواق
- اللون الأول من الشركة ويطرح لأول مرة هو اللون الوردي .
- ذلك بجانب اللون المميز في كافة إصدارات الهواتف وهو الأسود .
- يأتي جوال أيفون 13 برو باللون الثالث وهو الأخضر الليلي .
- تلك الألوان ورابع لون منهم هو اللون الأزرق الداكن .
- اللون الجاذب للأنظار دائماً في نسخ الهواتف وهو اللون الأحمر .
- كما يأتي iphone 13 pro Max باللون السادس والأخير وهو الذهبي .
- تلك كانت ألوان هاتف أيفون 13 برو التي تفخر الشركة بأنه الأكثر في الألوان التي تنتجها الشركات .
- حرصت الشركة علي طرح تلك الألوان الستة حتي يكون هناك أرتياح للمستهلك في شراء اللون الذي يرغبه .
- هناك الكثير من معلومات عن سعر ومواصفات أيفون 13 برو نستكملها بالمقال في السطور القادمة .
العديد من المواصفات المضافة علي هاتف iphone 13 pro Max
- يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي علي شاشة مقياس 2532*1170 لوضوح أفضل للشاشة .
- كما يحتوي أيضاً علي تناسق للشاشة بمقاييس 19.5.9 تعود بتناسق وتناسب للشاشة .
- يأتي الهاتف الجديد مقارب بشكل كبير للنسخة السابقة من أيفون 13 .
- يطرح الهاتف بطول 160.8 والعرض الخاص به 78.1 والعمق للهاتف 7.5 ملم .
- تلك المواصفات بجانب تقنية الشاشة الحديثة ومضافة عليها وهي تقنية SUPER RETINA OLED .
- أيفون 13 برو الوردي تم تصنيعه بكافة نسخه بإضافة تقنية IB وهي تضاف لأول مرة .
- تلك المواصفات المشار أليها وهناك العديد الذي يتم إضافته لأول مرة نتعرف عليه في السطور القادمة .
مواصفات لم تكن موجودة من قبل تم وضعها في جوال أيفون 13 برو
- الخاصية الجديدة المتعلقة بالحماية تم وضعها في شاشة الهاتف وهي تقنية OLEOPHOBIC .
- كما ميزة خاصية الاستشعار في أيفون 13 برو ماكس الوردي متعدد الخصائص يعرفها المستخدم بمجرد الاستخدام .
- تلك المواصفات مع خصائص حديثه لأول مرة توضع بالهاتف WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .
- كما تحتوي خاصية الاستشعار علي مميزات متعدده وهي ميزة البوصلة ، ميزة التسارع ، ميزة التقارب ، ميزة البارومتر .
- يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي علي تقنية التعرف علي وجه المستخدم التي تعرف باسم FACE ID .
- ذلك بجانب المعالج الخاص بنسخ الهاتف جميعها سداسي النواة الذي يحتوي علي تقنية GPU .
- كذلك أيضاً المعالج الرسومي للهاتف تم تحسنها ووضع تقنية خاصة به وهي تقنية APPLE GPU .
طرح هاتف أيفون 13 برو MAX الجديد بسعة تخزين متعددة
- تلك المساحات التخزينية عددها ثلاثة مساحات الأولي 512GB ومساحة الذاكرة العشوائية 6GB .
- كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة تخزين ثانية 156GB ومساحة الذاكرة العشوائية 6GB .
- ذلك بجانب مساحة ثالثة وهي 128GB تأتي تلك المساحة مع ذاكرة عشوائية بمساحة 6GB .
- كافة المساحات التخزينية المشار أليها جميعها تعمل بنظام التشغيل IOS 15 .
المميزات الأخري المتعددة التي تم وضعها في الأيفون الوردي 13
- تلك المواصفات العديدة المشار أليها سابقاً مع إضافة مميزات أخري بالهاتف أولها خاصية STERIO للصوت .
- كذلك بجانب دعم هاتف أيفون 13 برو الوردي لخاصية NFC المتعلقة بتبادل الملفات و MEDIA .
- ذلك بجانب الخاصية المميزة جداً الموجودة في أنتاج أبل العالمية وهي خاصية منع الضوضاء .
- كما تم وضع ميزة الدفع الإلكتروني بتطبيق مضاف للهاتف ويتم الدفع من خلال بطاقات VISA .
- كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي مقاومة الماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة .
- يأتي الهاتف أيضاً مقاوماً للغبار الجوي مهما كانت كثافته مما يجعل الهاتف مميزاً عن غيره .
- تلك المميزات بجانب خامة الفولاذ القوية المضادة للصدأ التي تم تصنيع الهاتف بها بواجهته وخلفيته .
السعر الذي يتم طرح iphone 13 pro Max به في الأسواق
- ذلك السعر المحدد للهاتف الجديد بالسعر العالمي هو 1055 دولار أمريكي .
- كما يطرح الهاتف داخل المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .
- فيما يخص سعره داخل جمهورية مصر العربية تحدد قيمته بسعر 25500 جنيه مصري .
- تلك الأسعار المشار أليها تختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .
سعر ومواصفات أيفون 13 برو التي تم عرضها تفصيلياً فيما يخص المواصفات المتعددة . تلك المواصفات التي كانت موجودة وتم تحسينها . كذلك المواصفات المتعددة التي تم إضافتها لأول مرة في أيفون 13 برو ماكس الوردي . كما تم عرض السعر الخاص لهاتف أيفون 13 برو الوردي بالسعر العالمي وبالسعودية ومصر . ذلك الموعد المحدد لطرح الهاتف في الأسواق هو شهر سبتمبر القادم .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات أيفون 13 برو الوردي وطرحه بالأسواق في الموعد المحدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.