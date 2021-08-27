مزايا هاتف جوجل بيكسل 5 إيه Google pixel 5a الجديد

مزايا هاتف جوجل بيكسل 5 إيه، أعلنت شركة Google الشهيرة كواحدة من أشهر شركات محركات البحث في العالم عن هاتفها الجديد Google pixel 5 A والذي يتميز بمجموعة من الخصائص والمزايا الرائعة التي تعتبر مزايا ثورية من شركة جوجل بالإضافة لأن سعر هاتف جوجل بيكسل 5 إيه سعره أقل بحوالي خمسون دولارًا من سعر هاتف جوجل بيكسل 4 إيه الحالي مما يجعله الأفضل بالنسبة للكثير منا.

مواصفات هاتف Google pixel 5 A الجديد

ونأخذكم الآن في جولة قصيرة لتوضيح مزايا ومواصفات هاتف جوجل بيكسل 5 إيه الجديد من شركة جوجل وهي:

نبدأ بسعة بطارية جوجل بيكسل 5 إيه والتي تصل سعتها وطاقتها إلى 4680 مللي أمبير مما يجعل عدد ساعات استخدام الهاتف أطول لكبر سعة البطارية.

أما عن المعالج المستخدم في بيكسل 5 إيه فإن نوعه كوالكوم سناب دراغون 765 وهو من أنواع المعالجات المعروفة بقدرتها على توفير مقدار كبير من الطاقة بالإضافة لسرعتها عند الاستخدام كما أنه المعالج المستخدم في عدد كبير من هواتف الأندرويد.

حجم شاشة الهاتف الجديد هي 6.34 إنش ونلاحظ أنها أكبر من حجم الشاشة لهاتف بيكسل 4 القديم لكي تتمتع بمشاهدة رائعة عن استخدام الهاتف.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية وكذلك للذاكرة الدائمة فلم يحدث تغيير يذكر بها إذ أن سعة الذاكرة العشوائية هي ستة جيجا بايت أما عن ذاكرة الجهاز فيها 128 جيجا بايت.

ومن أهم مزايا جوجل بيكسل 5 إيه أن شاشة الهاتف مزودة بطبقة تقاوم الغبار والماء ويستطيع الهاتف أن يقاوم تأثير الماء في عمق وفترة زمنية محددة وفقًا للشهادة المقدمة مع الجهاز شهادة IP 67.

الآراء حول جهاز Google pixel 5 A الجديد

ومن أكثر الآراء التي جذبت الإنتباه عن هاتف جوجل بيكسل 5 إيه الجديد هو رأي موقع The verge الذي يوضح أنه بعد استخدام الهاتف وجد أن الهاتف يعمل بسرعة ولا يوجد أي بطء أو تأخير في عمل التطبيقات.