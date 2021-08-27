لعبة الصبارة الراقصة “كيفية عملها وأسعارها وأضرارها”

لعبة الصبارة الراقصة تعتبر أكثر المواضيع رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة مما زاد لدى الكثير من الأشخاص الرغبة في اقتنائه، وزاد من عمليات الطلب عليها، وتسبب في ارتفاع أسعارها، وسوف نتعرف سويا على طريقة تشغيل هذه اللعبة وما هي أضرارها.

لعبة الصبارة الراقصة

تشهد لعبة الصبارة الراقصة شهرة كبيرة وإقبال لا حدود له في الشارع المصري حيث يتهافت الكثيرون على شرائها.

وهي عبارة عن دمية مصنوعة من القطن تحاكي نبات الصبار بلونه الأخضر مزروعة داخل اصيص بني من القطن وتوجد منها أشكال متنوعة فمنها ما يرتدي سترة ومنها من تزين بقبعة على الرأس ومنها من تمسك جيتارا بين يديها وتقوم بالغناء والتمايل وتقليد الأطفال.

تعمل الصبارة الراقصة مثل أي تطبيق ذكي من خلال تزويدها بأغاني مسجلة ولها أزرار للتحكم حيث تناسب الأطفال فوق الثلاث سنوات بهدف التسلية.

أنواع الصبارة الراقصة

توجد منها العديد من الأنواع هي

نوع يقوم بتكرار الأغاني حيث يتم تسجيل بعض الأغاني عليها.

النوع الآخر تعمل على تكرار الكلام وترديده مثل الببغاء ويمكنها ترديد ما يقوله الشخص أو الطفل وتسجيله.

كيفية عمل الصبارة الراقصة

تعمل الصبارة من خلال احتوائها على بطاريات يتم شحنها عن طريق الUSB ليتم الضغط على الأزرار المزودة بها وسماعها وهي تردد الأغاني والأناشيد وتتراقص كما تزود بأضواء الليد.

أسعار اللعبة

تتفاوت أسعار لعبة الصبار الراقصة في السوق المصري حيث وصلت النسخة الأصلية لها بسعر يتراوح مابين 300-500 جنيه مصري للمستهلكين.

بينما بلغ سعر الجملة ما بين 195 ج.م وسعر 210 ومنها ما بلغ 270 جنيها مصريا للتجار.

أضرار اللعبة على الأطفال

أشار بعض الأخصائيين النفسيين إلى وجود بعض الآثار السلبية للعبة الصبارة الراقصة على الأطفال مثل تسلبها في إصابة الأطفال ببعض صعوبات التواصل مع الآخرين وتشتت الانتباه لديهم كما نبه البعض إلى احتمالية إصابة الأطفال بحالة مرضية خطيرة تسمى الايكولاليا أو مرض الببغاء.

بينما على الجانب والآخر وأشاد البعض لفائدتها في التعرف على حالات ضعف السمع لدى بعض الأطفال.

ويوجد جانب آخر سئ في لعبة الصبارة الراقصة وهو محاولة بعض التجار الغش التجاري من خلال تصنيع نسخ مزيفة بخامات وإمكانيات رديئة للربح وضرب الأسعار

وبذلك نكون قد ألقينا الضوء خلال هذا المقال عن لعبة الصبارة الراقصة وما هي أسعارها، وكيفية تشغيلها والأنواع الموجودة منها ومضارها.