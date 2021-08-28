درة هواتف شاومي Redmi Note 11 Pro بمواصفات خرافية يدعم كاميرا 200 ميجابكسل فيديو

في ظل المنافسة الشرسة بين شركات صناعة الهواتف الذكية مثل فيفو وسامسونج وهواوي وأبو، يظهر درة هواتف شاومي Redmi Note 11 Pro حيث يعتبر من أفضل ما أنتجته شركة شاومي بالمواصفات الخرافية واليوم أكتب مقالي من خلال موقع ثقفني حيث أعلن بأخبار مسربة أنه سيكون به كاميرا رئيسية مميزة بدقة 200 ميجابيكسل، فقد أشارت بعض التقارير السابقة أن شاومي ستطلق هاتف ذكي جديد مزود بمستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل، فبعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة شاومي نوت 10، تستعد شركة شاومي الصينية، لإطلاق السلسلة الجديدة المنتظرة Redmei Note 11، والمتوقع لها أن تكون جاهزة في الأسواق خلال الشهور المقبلة أو مطلع العام القادم 2022، وسط انتظار خاص من قبل الكثيرين لهاتف ريدمي نوت 11 برو، المتوقع له وفق أحدث التسريبات، أن يأتي بمواصفات حديثة رائعة، مستهدفًا جذب فئات جديدة من محبي إقتناء الهواتف الذكية الحديثة.

مواصفات Redmi Note 11 pro

يعمل الهاتف على معالج Snapdragon 888 تكنولوجيا 5 نانو.

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

الشاشة من نوع سوبر أموليد بقياس 6.81 بوصة وبدقة 1440×3200.

سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، وفي تسريبات أخرى من المحتمل أن يأتي هاتف ريدمي نوت 11 برو، بكاميرا خلفية رئيسية مزودة بمستشعر 108 ميجابكسل، على غرار هاتف شاومي الحالي Redmi Note 10 Pro، بثقب أعلى منتصف الشاشة، وفي كلتا الحالتين، تعكف شاومي على الاهتمام بدقة ووضعية الكاميرات في الهاتف الجديد، لاسيما وأنها أحد المشكلات التي تواجهها دائمًا بالمقارنة مع بعض إصدارات الشركات الأخرى مثل سامسونج.

كما سيتمتع بحواف شاشة نحيفة ووزن أخف نسبيًا من سابقيه.

ويعمل الهاتف على نظام أندرويد 11.

يظهر مقطع الفيديو تصميم هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو القادم، والذي سيقدم واجهة مشابهة للطراز الحالي، وسيتمتع بحواف شاشة نحيفة، مع ثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

يمكننا رؤية رمز “5G”، مما يعني أن الهاتف سيدعم اتصال شبكات الجيل الخامس.

يعد الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، هو إعداد الكاميرا الذي يأتي بتصميم جديد، مع وحدة ثلاثية الكاميرا مزودة بفلاش LED، وتظهر الصور الخاصة بالهاتف وجود عدستين أكبر من العدسة الثالثة.

بطارية Redmi Note 11 pro يأتي ببطارية بسعة 4600 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

سعر هاتف Redmi Note 11 pro