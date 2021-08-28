سعر ومواصفات أيفون 13 برو الجديد iphone 13 pro في مصر والسعودية

سعر ومواصفات أيفون 13 برو تقوم شركة أبل بإصدار هاتف جديد كل فترة، هذا الهاتف الذي يحتوي على مجموعة من الخصائص الجديدة والتحديثات عن إصدار الهاتف الذي يسبقه، وفي الوقت الحالي قامت شركة أبل بإعلان أنه خلال شهر أكتوبر القادم سيتم الإعلان عن أيفون 13 الجديد، حيث يأتي هذا الهاتف بالكثير من الخصائص والمميزات الجديدة وتعديلات على جميع مواصفات الهاتف، وهذا التحديث والتطوير هو ما يجعل شركة أبل على قائمة الشركات الأكثر مبيعاً في العديد من الدول في هذا المقال نقدم لكم جميع التفاصيل المطلوبة حول سعر ومواصفات iphone 13 pro.

مواصفات هاتف أيفون 13 برو

طول الهاتف يصل إلى 160.8 مع عرض 78.1 بينما يصل العمق إلى 7.5 ملم.

وزن هاتف أيفون 13 برو الجديد 225 جرام، بينما يصل حجم الشاشة 6.8 بوصة، وقامت شركة أبل بالتأكيد على أن شاشة الهاتف تستحوذ على 87.4% من مساحة الهاتف المحمول.

الجديد 225 جرام، بينما يصل حجم الشاشة 6.8 بوصة، وقامت شركة أبل بالتأكيد على أن شاشة الهاتف تستحوذ على 87.4% من مساحة الهاتف المحمول. نوع شاشة هاتف آيفون 13 برو هو سوبر ريتينا اكسيدر أوليد، حيث يعمل هذا النوع من الشاشات باللمس، ويدعم هذا الهاتف خاصية التعرف على وجه المستخدم.

يدعم هذا الهاتف شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس أيضاً.

جاء هذا الهاتف ليدعم شريحتين اتصال من نمط الميني.

هذا الإصدار لا يدعم خاصية الذاكرة الداخلية بشكل كامل.

قامت شركة أبل بتصميم هذا الجهاز بثلاث مساحات تخزين مختلفة، الأول 128 جيجا بايت، والثاني بمساحة 256 جيجا بايت، ومساحة الثالث 512 جيجا بايت، وكل ذلك يتوفر مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت فقط.

جاء هذا الهاتف بأربع كاميرات في الخلف، تتميز كل منها بدقة مختلفة وبزاوية بمساحات مختلفة، حيث تكون الأولى بدقة 12 ميجا بكسل وبزاوية عريضة، وتزيد هذه الدقة من كلما انتقلنا من كاميرا لأخرى، وأكثر ما يميز أخر كاميرا هو وجود مستشعر عميق وفلاش ليد مزدوجة مع اتش دي أر، كما من الممكن أن يتم استخدام هذه الكاميرا في التصوير البانورامي.

كما قمنا بشرح تفصيلي على مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 Pro في السابق، الآن يمكنك معرفة كافة التفاصيل بشكل أكثر وضوحاً حول مواصفات أيفون 13 برو عن طريق مشاهدة الفيديو التالي.

سعر أيفون 13 برو

يأتي سعر أيفون 13 برو في أمريكا 1600 دولاراً.

بلغ سعر أيفون 13 برو في السعودية 5000 ريال سعودي.

بلغ سعر أيفون 13 برو في مصر 25000 جنيهاً .

في النهاية قد تختلف الأسعار في كل دولة ويرجع ذلك إلى التجار والضرائب والشحن، لا سيما أن تلك الأسعار الموضحة هي أسعار رسمية، فمن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في جميع منافذ بيع شركة أبل والتوكيل في شهر أكتوبر المقبل،