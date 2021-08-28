نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا سحرية جديدة في أحدث إصدار واتساب يجب معرفتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان شركة وخبراء واتساب عن طرحه تحديث جديد، يحمل مجموعة من التغييرات التي ستزيد من خصوصية مستخدميها، كما عملت واتساب على طرح مزايا جديدة ومنها إمكانية إجراء محادثات صوتية ومرئية مشفرة من طرف إلى طرف، واضافة ميزات اخرى ومنها إضافة ميزة جديدة للرسائل المختفية، تمكن المستخدمين من القدرة على تنشيط تلك الرسائل في الدردشة وليس صاحب الحساب فقط، بالإضافة إلى إرسال رسائل محددة الوقت والصلاحية تختفي تلقائيًا أو ذاتيًا فور انقضاء الوقت الذي قمت بتحديده من أجل مشاهدتها من قبل المرسل إليه، ومن المزايا التي قد لا يعرفها الكثيرين من المستخدمين وهي ما أُطلق عليها المزايا والإعدادات الخفية التي توفر المال والوقت والجهد وتجعل استخدامه أكثر سهولة، ولعل من أبرزها ميزة إرسال الرسائل دون وجود إنترنت، بالإضافة إلى كتابتها دون وجود لوحة مفاتيح، أو إخفائها أو تشفير الرسائل للحفاظ على أقصى درجة من الأمان والخصوصية، نتناول معكم بعض الميزات والخصائص التي يوفرها التطبيق ويجب عليك معرفتها من خلال مقالى هذا ومن موقع ثقفني المفضل نكتب.

كتابة الرسائل بدون لوحة المفاتيح:

حيث يمكن الإستمتاع بعدد من الميزات المخفية أو السحرية في تطبيق واتساب، ومنها الكتابة بدون لوحة مفاتيح من خلال تفعيل خاصية الإملاء الصوتي، التي تعتمد على تفعيل وضع Siri للأوامر الصوتية المتاحة في أجهزة أبل وتتوفق مع اللغة العربية، ويمكن تفعيلها من خلال الذهاب إلى :

الإعدادات.

ثم الضغط على خيار عام.

ثم اختيار لوحة المفاتيح.

وبعد ذلك تفعيل خيار الإملاء الصوتي أو ما يُطلق عليه باللغة الأجنبية: Enable Dictation

وبمجرد فتح محادثة ستظهر علامة الميكروفون.

اضغط عليه ثم ابدأ في التحدث.

يتم على الفور وتلقائيًا في تحويل صوتك إلى كلام مكتوب.

إرسال الرسائل بدون وجود إنترنت:

من الجدير بالذكر فان ميزة إرسال الرسائل بدون انترنت من اجمل الرسائل فإذا أردت إرسال الرسائل بدون وجود انترنت في الموبايل لأي ظرف ما، عليك تفعيل وضع تلك الرسائل في قائمة انتظار، ثم إرسال، على أن تصل فور إلى المستلم فور عودة الاتصال بالإنترنت، كما يمكنك إرسال عدد أكبر من الصور في وقت واحد أو الرد التلقائي على الرسائل.

مزايا إضافية على واتساب يمكنك الحصول عليها:

تفعيل خاصية التخزين وحذف الرسائل غير الضرورية لتوفير المساحة الكافية لجوالك. الحصول على مزية معرفة كافة البيانات التفصيلية عن أكثر شخص يتواصل معك عبر واتساب. استخدام التطبيق عبر أجهزة الحاسب الآلي من حلال خاصية واتس ويب: web.whatsapp.com، ثم الربط بين الباركود الخاص بالموبايل للتطبيق ثم الربط بينهما. تبادل المعلومات ونقل الصور والرسائل بين هواتف نظام الـ iOS والأندرويد. يمكنك أيضًا تغيير تنسيق الخط في مراسلات واتساب، ليكون أكثر وضوحًا، كما يمكنك استخدام النص العريض الـ Bold، أو النص المائل الـ Italic.

واتساب يتيح التحكم في توقيت مدة عرض الرسائل:

ضمن مجموعة من إجراءات الخصوصية الجديدة طرحت واتساب خاصية جديدة، حيث يعتبر تحديث واتساب الجديد مميز للغاية، حيث يتيح للمستخدمين التحكم بين طول مدة عرض الرسائل وموعد اختفائها، والتي تتراوح من 5 ثوان إلى 24 ساعة، ويسري التحديث على الرسائل المكتوبة والمصورة والفيديوهات كذلك، أي سيتكون مشفرة من طرف إلى طرف، مع إلزام الطرفين بمتابعة حسابات بعضهما البعض، ويطال هذا التحديث المقدم من شركة فيس بوك المالكة للتطبيق، الإنستجرام أيضًا، وطرحت أيضًا التحكم في محتوى المعلنين، مراعاة لسن المراهقين.

تبادل نقل سجلات الدردشة بين المنصات:

من المزايا الجديدة والتي طرحها تطبيق واتساب ولاقت إستحسان من مستخدمي واتساب ميزة إمكانية نقل سجلات الدردشة ما بين الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد بينهما، وهو ما يساعد بشكل كبير مثل جميع المحفوظات التي كان صعب نقلها في السابق، بما فيها الرسائل المشفرة، مع إمكانية تخزينها على الهاتف الذكي بدلا من خدمات الحوسبة السحابية.