كيفية الحصول على رصيد فيبوكس فورت نايت مجانًا ومدفوع بطريقة سريعة

تحديث جديد أطلقته لعبة fortnite خلال الفترة الأخيرة، يتضمن عدد من الإضافات القوية والتحسينات الموسعة على جميع المؤثرات والأدوات والعناصر، من أجل إضافة عنصر الإثارة والتشويق إلى بيئة اللعب التي تم إتاحة عدد من السكنات والحزم الجديدة، مثل حزمة عجلة الربيع وحرب الفضائيين، وعدد من المسابقات التي تضمن اشتراك الكثير من اللاعبين، للحصول على الجوائز والهدايا والمكافآت، سواء العينية والمادية، أو الحصول على فيبوكس ورصيد شحن مجاني، يتم استخدامه لاحقًا في شراء عناصر ومهام اللعبة الأساسية.

شحن رصيد فيبوكس فورت نايت

يبحث آلاف اللاعبين بشكل دائم ومستمر عن شحن رصيد فيبوكس فورت نايت والحصول على عملات اللعبة الإلكترونية، والتي تمكنهم من الحصول على العناصر المختلفة وشراء الأسلحة والذخيرة، وأسهل الطرق وأكثرها أمانًا، وهو الشحن من خلال تسجيل الدخول عبر موقع: epic games، أو إنشاء حساب جديد بالايميل، ثم ربط الحساب بحسابك في موقع التواصل الاجتماعي، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني التي تقوم بالخصم من رصيدها، ويتم تسجيل رقم الآي دي الخاص بالبطاقة، ثم اختيار عدد العملات التي تود الحصول عليها، ثم اختيار عملة الدفع، ثم موافق.

شحن الرصيد مجانًا

كما يمكن شحن رصيد الفيبوكس مجانًا والحصول على ما يعادل 1500 وحدة، من خلال الهدايا والجوائز والمكافآت التي يتم توفيرها عبر عدد من الطرق المختلفة، من أبرزها مضاعفة الرصيد عن الشحن المدفوع، أو الحصول على جوائز المسابقات التي يمكنك المشاركة فيها وتحقيق مستويات متقدمة أو الفوز على المنافسين، أو من خلال مشاركة إصدارات بعض المواقع والقنوات المهتمة بالشحن وغيرها، أو استرداد بعض العملات والهدايا من خلال الكود الساري الخاص بك عبر الموقع الرسمي للعبة.

إضافة أسلحة وملابس جديد

يأتي هذا في الوقت الذي أضافت فيه اللعبة مؤخرًا، عدد من الأسلحة والملابس الجديدة التي تناسب طبيعة المرحلة الحالية بخريطتها الواسعة، وتم إضافة أسلحة متعددة المهامة ومسدسات كاتمة للصوت، بالإضافة إلى أسلحة رشاشة آلية وأخرى مضادة للطائرات التي تم توفيرها في البيئة لعدد من اللاعبين.