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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو ماكس الجديد الوردي بالأسواق في موعده بستة ألوان وبسعر أقل في المقال التالي
أيفون 13 برو ماكس الجديد الذي يطرح في موعده في كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف الحديث من الشركة العالمية أبل باللون الوردي لأول مرة . الذي يطرح بجانب خمسة ألوان متميزة جداً . كما أن iphone 13 pro Max تفخر شركة أبل بطرحه في الأسواق . ذلك يرجع للأسباب المتعددة في مواصفات هاتف أيفون 13 برو MAX القوية المضافة إليه . كذلك بجانب شاشة الهاتف الجديد الأكبر حجماً من إصدارات أيفون السابقة . كما تحدثت الشركة عن أيفون 13 برو الوردي الذي يحتوي علي مستشعر ذات إضافات حديثه أيضاً . ألا أن الأيفون الوردي 13 داخل المستشعر خصائص عديدة . كما يتميز جوال أيفون 13 برو بسعة تخزين متعددة في إصداراته . كذلك حرصت شركة أبل علي أن يكون سعر أيفون 13 برو أقل من النسخ السابقة من أيفون .
أيفون 13 برو ماكس الجديد وما يتم تداوله من خلال ألتويته الصادرة من أبل
صرحت شركة أبل العالمية عن النسخة الجديدة من هواتف أيفون . أن الهاتف تم تصنيعه من خامات عالية الجودة سواء في هيكله الخارجي أو الداخلي . كما أن أيفون 13 برو الوردي خامات الشاشة التي صنع به الهاتف تأتي من الزجاج الياقوت . كذلك بجانب تميز الأيفون الوردي 13 بشكل جاذب للأنظار هذه المرة . وفيما يخص سمك الهاتف ووزنه يأتي بسمك أقل ووزن أقل من النسخة السابقة . ألا أن بجانب ذلك يتمتع الهاتف بتنقية حديثه وضعت به وهي BACIFIC BLUE . كما تم إضافة تقنية حديثه علي شاشة الهاتف وهي PROMOTION 120 . ذلك بجانب المواصفات الأخري العديدة المضافة لأول مرة في الهاتف الجديد نتعرف عليها كالآتي .
المواصفات المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX
- يتمتع الهاتف الجديد بمستشعر بتقنية عالية خاص ببصمة المستخدم وضع في شاشته .
- كما يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي علي فتحة كاميرا صممت بشكل أصغر مما سبق .
- بجانب أيضاً وضع تقنية LIDAR التي يحتوي عليها المستشعر في أيفون 13 برو .
- كذلك أيضاً يطرح الهاتف بدعمه لشبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G إلي الجيل الخامس 5G .
- يدعم هاتف الأيفون الوردي 13 الشريحة السريعة ذلك بفضل التقنية الرائعة A15 BIONIC .
- تلك المواصفات بجانب الماسح الضوئي بتنقية 6.1 بإضافة خاصية جديدة SUPER RETINA XDR .
- ذلك بجانب التحسينات المتعددة المضافة لكاميرا الهاتف المصنعة بخامات قوية من الزجاج الياقوتي .
- تم إضافة مستشعر الأصبع للتعرف علي بصمة المستخدم بالكاميرا بتقنية معدلها يصل إلي 120 هرتز .
- كما يحتوي أيفون 13 برو علي كاميرا ذات دقة عالية جداً في تصوير الفيديو تصل إلي 8K .
الألوان الستة في جوال أيفون 13 برو المصدرة من أبل العالمية
- يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بستة ألوان أولهم اللون الوردي .
- ذلك اللون المميز من أبل رقم 2 وهو اللون الأخضر الليلي .
- كما يطرح الأيفون الوردي 13 باللون الثالث وهو الأسود .
- يأتي الهاتف باللون الرابع وهو اللون الأحمر .
- تلك الألوان الأربعة بجانب اللون الخامس المميز اللون الذهبي .
- اللون السادس والأخير من أبل هو اللون الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الستة من شركة أبل يتم طرحها لمزيد من الاختيارات لمستخدمي هواتف أيفون 13 .
مواصفات أخري متعددة أضيفت علي هاتف iphone 13 pro Max
- تلك المعلومات المتداولة عن شكل الهاتف يشبه النسخة السابقة وهي أيفون 13 .
- يطرح الهاتف أيضاً بحجم طول 160.8 وحجم عرض 78.1 وعمق الهاتف 7.5 ملم .
- كما يأتي الهاتف أيفون 13 برو الوردي بمساحة شاشة أكبر التي تحتل مساحة 87.4 من الهاتف .
- تحتوي الشاشة أيضاً علي 6.8 بوصة ذلك بجانب تقنية مضافة للشاشة وهي SUPER RETINA OLED .
- إضافة تقنية حديثه جداً للشاشة وهي تقنية IB الخاصة بإنتاج شركة أبل العالمية .
- تلك المواصفات المميزة في الأيفون الوردي 13 بجانب بكسلات الشاشة 2532*1170 لتتناسب مقاييسها 19.5.9 لكل نقطة .
ما هي المميزات التي وضعت في جوال أيفون 13 برو
- وضعت تقنية الحماية للهاتف الحديثة للنسخة الجديدة وهي OLEOPHOBIC .
- كما يتمتع هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بخاصية اللمس بالشاشة متعددة الخصائص .
- هذه الخصائص الجديدة في تصنيع الشاشة هي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- ذلك بجانب الميزة الرائعة في أيفون 13 برو المضافة في الاستشعار وهي خصائص البوصلة ، التسارع ، التقارب ، البارومتر .
- يتمتع هاتف الأيفون الوردي 13 بخاصية استشعار متعلق بالتعرف علي وجه مستخدم الهاتف وهي FACE ID .
- يأتي الهاتف بمعالج سداسي النواة خاص بالمعالج الرسومي ذو التقنية الحديثة المضافة وهي GPU .
- تلك المميزات المتعددة بجانب إضافة تقنية أعلي علي المعالج الرسومي لزيادة عمله بشكل أفضل وهي APPLE GPU .
سعة التخزين المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX
- تلك المساحات المصدرة من أبل أولها سعة تخزين 512GB و ذاكرة عشوائية بمقدار 6GB .
- بجانب السعة الثانية من التخزين في أيفون 13 برو الوردي بمقدار 256GB وذاكرة عشوائية بقدر 6GB .
- أما سعة التخزين الثالثة من أبل في أيفون 13 برو هي 128GB ذلك مع ذاكرة عشوائية بقدر 6GB .
- تلك كانت السعة التخزينية الثلاثة في هاتف أيفون المصدرة من شركة أبل العالمية .
سعر أيفون 13 برو بالعالم والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
- سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد علي مستوي العالم يطرح بسعر 1055 دولار أمريكي .
- ذلك السعر يطرح بشكل مختلف في السعودية المحدد له 5500 ريال سعودي .
- كما مقرراً أن يكون السعر للهاتف الجديد في جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .
- تلك الأسعار الموضحة تختلف في باقي دول العالم التي تتحدد بناءً علي سعر صرف الدولار بها ومقابلها العملة المحلية .
مميزات أخيرة في هاتف iphone 13 pro Max
- مكبر الصوت في الهاتف هذه المرة يحتوي علي خاصية STERIO .
- كما يدعم هاتف أيفون 13 برو الوردي خاصية NFC .
- يأتي الهاتف الجديد بخاصية وضعت بكافة نسخة وهي خاصية منع الضوضاء .
- تلك المميزات بجانب الدعم الرائع للدفع الإلكتروني من خلال بطاقات VISA المتعددة .
- ذلك بجانب أن الأيفون الوردي 13 مقاوماً للماء تحت عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة ومقاوماً للغبار أيضاً .
- تم تصنيع الهاتف من الأمام والخلفية له من مادة الفولاذ المقاومة للصدأ مما يجعله قوياً لفترة أكبر .
أيفون 13 برو ماكس الجديد وتلك كانت المواصفات المتعددة التي يحتوي عليها الهاتف الجديد . هاتف الأيفون الوردي 13 ذات الستة ألوان تم عرض سعره في بعض الدول وعلي مستوي العالم . كما أشرنا إلي مميزات لأول مرة توضع في هاتف أيفون 13 برو الوردي الجديد . وفيما يخص موعد طرحه بالأسواق يفصلنا عنه أيام قليلة وهو في شهر سبتمبر القادم .
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