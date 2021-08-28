أيفون 13 برو ماكس الجديد الوردي بالأسواق في موعده بستة ألوان وبسعر أقل

أيفون 13 برو ماكس الجديد الذي يطرح في موعده في كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف الحديث من الشركة العالمية أبل باللون الوردي لأول مرة . الذي يطرح بجانب خمسة ألوان متميزة جداً . كما أن iphone 13 pro Max تفخر شركة أبل بطرحه في الأسواق . ذلك يرجع للأسباب المتعددة في مواصفات هاتف أيفون 13 برو MAX القوية المضافة إليه . كذلك بجانب شاشة الهاتف الجديد الأكبر حجماً من إصدارات أيفون السابقة . كما تحدثت الشركة عن أيفون 13 برو الوردي الذي يحتوي علي مستشعر ذات إضافات حديثه أيضاً . ألا أن الأيفون الوردي 13 داخل المستشعر خصائص عديدة . كما يتميز جوال أيفون 13 برو بسعة تخزين متعددة في إصداراته . كذلك حرصت شركة أبل علي أن يكون سعر أيفون 13 برو أقل من النسخ السابقة من أيفون .

أيفون 13 برو ماكس الجديد وما يتم تداوله من خلال ألتويته الصادرة من أبل

صرحت شركة أبل العالمية عن النسخة الجديدة من هواتف أيفون . أن الهاتف تم تصنيعه من خامات عالية الجودة سواء في هيكله الخارجي أو الداخلي . كما أن أيفون 13 برو الوردي خامات الشاشة التي صنع به الهاتف تأتي من الزجاج الياقوت . كذلك بجانب تميز الأيفون الوردي 13 بشكل جاذب للأنظار هذه المرة . وفيما يخص سمك الهاتف ووزنه يأتي بسمك أقل ووزن أقل من النسخة السابقة . ألا أن بجانب ذلك يتمتع الهاتف بتنقية حديثه وضعت به وهي BACIFIC BLUE . كما تم إضافة تقنية حديثه علي شاشة الهاتف وهي PROMOTION 120 . ذلك بجانب المواصفات الأخري العديدة المضافة لأول مرة في الهاتف الجديد نتعرف عليها كالآتي .

المواصفات المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX

يتمتع الهاتف الجديد بمستشعر بتقنية عالية خاص ببصمة المستخدم وضع في شاشته . كما يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي علي فتحة كاميرا صممت بشكل أصغر مما سبق . بجانب أيضاً وضع تقنية LIDAR التي يحتوي عليها المستشعر في أيفون 13 برو . كذلك أيضاً يطرح الهاتف بدعمه لشبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G إلي الجيل الخامس 5G . يدعم هاتف الأيفون الوردي 13 الشريحة السريعة ذلك بفضل التقنية الرائعة A15 BIONIC . تلك المواصفات بجانب الماسح الضوئي بتنقية 6.1 بإضافة خاصية جديدة SUPER RETINA XDR . ذلك بجانب التحسينات المتعددة المضافة لكاميرا الهاتف المصنعة بخامات قوية من الزجاج الياقوتي . تم إضافة مستشعر الأصبع للتعرف علي بصمة المستخدم بالكاميرا بتقنية معدلها يصل إلي 120 هرتز . كما يحتوي أيفون 13 برو علي كاميرا ذات دقة عالية جداً في تصوير الفيديو تصل إلي 8K .

الألوان الستة في جوال أيفون 13 برو المصدرة من أبل العالمية

يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بستة ألوان أولهم اللون الوردي .

بستة ألوان أولهم اللون الوردي . ذلك اللون المميز من أبل رقم 2 وهو اللون الأخضر الليلي .

كما يطرح الأيفون الوردي 13 باللون الثالث وهو الأسود .

باللون الثالث وهو الأسود . يأتي الهاتف باللون الرابع وهو اللون الأحمر .

تلك الألوان الأربعة بجانب اللون الخامس المميز اللون الذهبي .

اللون السادس والأخير من أبل هو اللون الأزرق الداكن .

تلك الألوان الستة من شركة أبل يتم طرحها لمزيد من الاختيارات لمستخدمي هواتف أيفون 13 .

مواصفات أخري متعددة أضيفت علي هاتف iphone 13 pro Max

تلك المعلومات المتداولة عن شكل الهاتف يشبه النسخة السابقة وهي أيفون 13 . يطرح الهاتف أيضاً بحجم طول 160.8 وحجم عرض 78.1 وعمق الهاتف 7.5 ملم . كما يأتي الهاتف أيفون 13 برو الوردي بمساحة شاشة أكبر التي تحتل مساحة 87.4 من الهاتف . تحتوي الشاشة أيضاً علي 6.8 بوصة ذلك بجانب تقنية مضافة للشاشة وهي SUPER RETINA OLED . إضافة تقنية حديثه جداً للشاشة وهي تقنية IB الخاصة بإنتاج شركة أبل العالمية . تلك المواصفات المميزة في الأيفون الوردي 13 بجانب بكسلات الشاشة 2532*1170 لتتناسب مقاييسها 19.5.9 لكل نقطة .

ما هي المميزات التي وضعت في جوال أيفون 13 برو

وضعت تقنية الحماية للهاتف الحديثة للنسخة الجديدة وهي OLEOPHOBIC .

كما يتمتع هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بخاصية اللمس بالشاشة متعددة الخصائص .

بخاصية اللمس بالشاشة متعددة الخصائص . هذه الخصائص الجديدة في تصنيع الشاشة هي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

ذلك بجانب الميزة الرائعة في أيفون 13 برو المضافة في الاستشعار وهي خصائص البوصلة ، التسارع ، التقارب ، البارومتر .

يتمتع هاتف الأيفون الوردي 13 بخاصية استشعار متعلق بالتعرف علي وجه مستخدم الهاتف وهي FACE ID .

بخاصية استشعار متعلق بالتعرف علي وجه مستخدم الهاتف وهي FACE ID . يأتي الهاتف بمعالج سداسي النواة خاص بالمعالج الرسومي ذو التقنية الحديثة المضافة وهي GPU .

تلك المميزات المتعددة بجانب إضافة تقنية أعلي علي المعالج الرسومي لزيادة عمله بشكل أفضل وهي APPLE GPU .

سعة التخزين المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX

تلك المساحات المصدرة من أبل أولها سعة تخزين 512GB و ذاكرة عشوائية بمقدار 6GB . بجانب السعة الثانية من التخزين في أيفون 13 برو الوردي بمقدار 256GB وذاكرة عشوائية بقدر 6GB . أما سعة التخزين الثالثة من أبل في أيفون 13 برو هي 128GB ذلك مع ذاكرة عشوائية بقدر 6GB . تلك كانت السعة التخزينية الثلاثة في هاتف أيفون المصدرة من شركة أبل العالمية .

سعر أيفون 13 برو بالعالم والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية

سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد علي مستوي العالم يطرح بسعر 1055 دولار أمريكي .

علي مستوي العالم يطرح بسعر 1055 دولار أمريكي . ذلك السعر يطرح بشكل مختلف في السعودية المحدد له 5500 ريال سعودي .

كما مقرراً أن يكون السعر للهاتف الجديد في جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .

تلك الأسعار الموضحة تختلف في باقي دول العالم التي تتحدد بناءً علي سعر صرف الدولار بها ومقابلها العملة المحلية .

مميزات أخيرة في هاتف iphone 13 pro Max

مكبر الصوت في الهاتف هذه المرة يحتوي علي خاصية STERIO . كما يدعم هاتف أيفون 13 برو الوردي خاصية NFC . يأتي الهاتف الجديد بخاصية وضعت بكافة نسخة وهي خاصية منع الضوضاء . تلك المميزات بجانب الدعم الرائع للدفع الإلكتروني من خلال بطاقات VISA المتعددة . ذلك بجانب أن الأيفون الوردي 13 مقاوماً للماء تحت عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة ومقاوماً للغبار أيضاً . تم تصنيع الهاتف من الأمام والخلفية له من مادة الفولاذ المقاومة للصدأ مما يجعله قوياً لفترة أكبر .

أيفون 13 برو ماكس الجديد وتلك كانت المواصفات المتعددة التي يحتوي عليها الهاتف الجديد . هاتف الأيفون الوردي 13 ذات الستة ألوان تم عرض سعره في بعض الدول وعلي مستوي العالم . كما أشرنا إلي مميزات لأول مرة توضع في هاتف أيفون 13 برو الوردي الجديد . وفيما يخص موعد طرحه بالأسواق يفصلنا عنه أيام قليلة وهو في شهر سبتمبر القادم .