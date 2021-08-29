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تردد قناة عين التعليمية عرب سات للدروس التعليمية المباشرة 1443، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب وطالبات من المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية، والتربية الخاصة، وقد أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم بث الدروس الخاصة بالطلاب للمراحل التعليمية المختلفة مباشرة عبر القناة، وقد تم تحديد أوقات بث خاصة للدروس المباشرة علي القناة لكل مرحلة تعليمية علي حده، هذا وقد بدأ جميع الطلاب في إثبات حضورهم في جميع مدارس التعليم العام الحكومي ومدارس الأهلي والأجنبي ولجميع الطلاب التي بلغت أعمارهم 12 عاماً وما يزيد، وقد اشترطت وزارة العليم بضرورة تحصين جميع الطلاب بجرعتين من لقاح الفيروس المستجد، وسوف نوضح لجميع الطلاب كيفية تنزيل تردد قناة عين التعليمية عرب سات للدروس التعليمية المباشرة.
تردد قناة عين التعليمية عرب سات للدروس التعليمية 1443
أوضحت وزارة التعليم بأنه يجب علي جميع الطلاب المقيدين بالمراحل الدراسية المختلفة تنزيل تردد قناة عين من خلال القمر الصناعي الخاص بهم، حتي يتم متابعة جميع المقررات الدراسية ومتابعة الدروس المباشرة أولاً بأول، ويمكن تحديث تردد قناة عين التعليمية من خلال التفاصيل التالية:
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12437
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الاستقطاب
|أفقي
ومن خلال التردد السابق يتم ضبط إعدادات الاستقبال الخاصة بالقناة، علي أن يتم تنزيل القناة من خلال الدخول علي قائمة الإعدادات ثم إدخال تردد القناة من خلال خانة استقبال القنوات ثم ضبط معدل الترميز، والضغط علي بحث ليتم تنزيل القناة في قائمة كل القنوات الفضائية.
شبكة قنوات عين التعليمية
بإمكان جميع الطلاب والطالبات العمل علي متابعة كافة الحصص والشروحات المتعددة، وذلك لجميع الصفوف الدراسيّة من خلال شبكة قناة عين التعليمية من الأنترنت من خلال الدخول علي موقع اليوتيوب من خلال البحث علي رابط قنوات عين، فمن خلال رابط القنوات الخاص بقناة عين يتوفر عدد كبير من القنوات حتي تشمل جميع الصفوف التعليمية والتي يتم بثها بطريقة مباشرة في توقيت محدد يتم معرفته من خلال جدول المواعيد الخاص بكل صف تعليمي من علي موقع الوزارة التعليمي.
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