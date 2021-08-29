تخفيضات أيفون 11 و 12 خصم يصل إلى 2000 ريال في هايبر بنده جدة السعودية عرض خاص

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عمر شويل - جدة تخفيضات أيفون 11 و 12 خصم يصل إلى 2000 ريال في هايبر بنده جدة السعودية عروض خاصة إغتنم الفرصة، لا شك أن شركة أبل تصدر أفضل جوال في العالم وأكثرهم مزايا ومواصفات، ولكنه أيضاً أغلى الجوالات سعراً ولا شك أن كلاً منا يريد أن يمتلك جوال أيفون، حيث أصبح الأن جوال أيفون أحد مظاهر الفخامة والرقي لكل من يمتلكه، واليوم نقدم لكم فرصة ذهبية عبر هايبر بنده جدة بالمملكة، والذي يوفر تخفيض على أيفون 12 يصل إلى 2000 ريال إغتنم الفرصة الأن، تخفيضات أيفون 11 و 12 خصم يصل إلى 2000 ريال في هايبر بنده جدة السعودية عروض خاصة.

تخفيضات أيفون 11 و 12 خصم 2000 ريال

يتوفر لدى عروض هايبر بنده في جدة ضمن تخفيضات جوالات الأيفون، جوال أيفون اكس اس ذهبي أو رمادي أو فضي APPLE IPHONE XS 64GB، بسعر 2399 ريال بدلاً من 3509 ريال سعودي ويخفيض 1290 ريال، كما يتوفر جوال أيفون اس اي اسود APPLE IPHONE SE 64GB، بسعر 1799 ريال بدلاً من 1919 ريال سعودي، كما يتوفر جوال أيفون اكس ار باللون الأسود، البيض، أحمر، أصفر، أزرق أو برتقالي، APPLE IPHONE XR 64GB بسعر 2699 ريال، بدلاً من 3416 ريال سعودي وتخفيض 700 ريال تقريباً.

عروض خاصة على أيفون 12

عروض خاصة على أيفون 12 حيث يتوفر IPHONE 12 128GB بسعر 4699 ريال بدلاً من 5349 ريال، وجوال أيفون12 برو ماكس IPHONE 12 256GB أعلى فئة في الأسواق بسعر 5499 ريال، كما يتوفر جوال أيفون اكس اس ماكس IPHONE 12 XS MAX 256GB، بسعر3599 ريال بدلاً من 5519 ريال وتخفيض مذهل يصل إلى 2000 ريال، كما يتوفر جوال أيفون IPHONE 11 PRO بخصم مميز والسعر 3799 ريال، بدلاً من 4709 ريال سعودي وخصم 900 ريال.

عروض خاصة على أيفون 11

يتوفر جوال أيفون IPHONE 11 PRO MAX بسعر 4399 ريال سعودي، بدلاً من 5299 ريال وخصم كذلك 900 ريال، وعرض خاص على أيفون IPHONE 11 64GB BLACK بسعر 2699 ريال فقط، وجوال أيفون IPHONE 11 128GB BLACK بسعر 2899 ريال فقط، وجوال أيفون 11 640G IPHONE بسعر 2699 ريال سعودي بدلاً من 2899 ريال سعودي خصم 200 ريال، كما يتوفر جوال أيفون أبل IPHONE 12 128GB بسعر 3749 ريال وخصم 50 ريال، كما يتوفر جوال أيفون 7 أسود APPLE IPHONE 32GB، بسعر 1269 ريال سعودي بدلاً من 1649 ريال وتخفيض 380 ريال، تخفيضات أيفون 11 و 12 خصم يصل إلى 2000 ريال في هايبر بنده جدة السعودية عرض خاص.