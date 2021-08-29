نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 الجديدة في المقال التالي
تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 الجديدة شبكة قنوات بي أن سبورت القطرية تمتلك الحقوق في بث المباريات التي تخص كأس السوبر الأفريقي، والتي يكون مكان إقامتها ملعب جاسم، ولهذا نجد أن هذه القنوات عليها إقبال شديد، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على تردد هذه القناة بالتفصيل.
قناة بي ان سبورت
- هي القناة التي يبحث عن ترددها عشاق كرة القدم، لأن هذه القنوات تنقل إلى عشاق كرة القدم المباريات التي تخص الدوري الأسباني أو الإنجليزي.
- كما أن جميع اللقاءات التي تعرضها تكون بالشكل الحصري.
- جاءت هذه القنوات لتعرض المباريات التي لا توفرها القنوات الأخرى إلى المشاهدين.
- ولكن لابد من ضبط ترددها والإشارة حتى يتم متابعتها بشكل دوري.
- فهي من أكثر القنوات التي لاقت المشاهدات من الجمهور في الوقت الحاضر، لأنها تبدأ موسم جديد مع الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي والفرنسي والأسباني.
- هذه القناة أصبحت من القنوات الشهيرة والمعروفة على مستوى القنوات الفضائية نظرًا لجودتها المباريات التي تعرضها.
- حيث إن المشاهدين تستمتع بالمشاهدة دون أي نوع من التشويش أو التقطيع.
- بالإضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المزايا الرائعة عند عرض المحتويات الرياضية بالجودة الكبيرة.
- بجانب أنها تضم مجموعة من المحللين والمعلقين الرياضيين الذين يقومون بتحليل اللقاءات من خلال خبراتهم الكبيرة في المباريات الرياضية.
- ويمكنكم بسهولة بعد أن تعرفنا على جميع الترددات لهذه القناة أن تقوم بضبط إشارة التردد والاستمتاع بجميع المباريات التي يتم عرضها.
تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 الجديدة
نوضح لكم الترددات المتنوعة للقناة على الأقمار الصناعية ومنها:
تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 على النايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات.
- تردد القناة : 11013
- سرعة الترميز : 27500
- سرعة الاستقطاب : أفقي
تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 على سهيل سات
- القمر الصناعي : سهيل سات
- التردد : 11547
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
تردد القناة على يوتل سات
- القمر الصناعي : يوتيلسات
- التردد : 11013
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
بعد أن تحدثنا عن تـردد قـناة بـي ان سبـورت بريميوم 1 الجديدة وتعرفنا عن جميع المزايا التي تتمتع بها القناة يمكنكم أن تستمتعوا بمزايا المشاهدة.
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