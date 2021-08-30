مواصفات ايفون 13 برو الوردي وموعد نزول iphone 13 pro في السعودية يوم 13 سبتمبر 2021

ايفون 13 برو الوردي ، كشفت تسريبات ايفون بأن شركة أبل العالمية سوف تطلق سلسلة هواتفها الحديثة ( ايفون 13 ، ايفون 13 برو ، ايفون 13 برو ماكس ، ايفون 13 ميني ) في 13 سبتمبر القادم ليبدأ الحجز المسبق لهاتف iphone 13 pro في يوم 17 سبتمبر 2021. كما كشفت التسريبات أيضا عن شكل ايفون 13 برو الذي يكون بلون ذهبي وردي داكن. ولكن للأسف الفرحة لن تكتمل بسبب وجود أنباء غير سارة قد لا تسعد الكثيرين من منتظري هذا الهاتف. وهي أن شركة أبل العالمية سوف تزيد من سعر سلسلة هواتفها الحديثة مقارنة بالإصدارات السابقة. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ايفون 13 برو وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات ايفون 13 برو الوردي

الهاتف يأتي بطول 160.08. العرض 78.1 العمق 7.5 ملم .

يبلغ وزن آيفون 13 برو وردي 225 جرام .

225 جرام . كما يبلغ حجم شاشة الهاتف نحو 6.8 بوصة .

شاشة الهاتف تعمل باللمس من نوع Super Retina XDR OLED .

يدعم جوال ايفون 13 برو جميع المستشعرات مثل ( مستشعر face id للتعرف على الوجه، التسارع والدوران، البوصلة، البارومتر ) .

جميع المستشعرات مثل ( مستشعر face id للتعرف على الوجه، التسارع والدوران، البوصلة، البارومتر ) . المعالج ( cpu ) سداسي النواة . والمعالج الرسومي من نوع

الهاتف يأتي بثلاثة أصدارات من الذاكرة الداخلية وهما : الإصدار الأول : سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت . النسخة الثانية : سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت . كما يأتي الإصدار الثالث : بذاكرة داخلية سعتها 512 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت .

كما يأتي الايفون الوردي الجديد بكاميرا خلفية رباعية : الكاميرا الأولي : بدقة 12 ميجا بكسل . الثانية : بدقة 24 ميجا بكسل . الكاميرا الثالثة : بدقة 12 ميجا بكسل . أما الكاميرا الرابعة فهي – TOF 3D (مستشعر عمق) .

بكاميرا خلفية رباعية : كذلك يدعم هاتف ايفون 13 برو الوردي تصوير الفيديوهات بدقة ال 4k .

تصوير الفيديوهات بدقة ال 4k . الكاميرا الأمامية في الهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل .

سعة البطارية 3700 ملي أمبير. ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة .

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 20 وات .

لا يدعم منفذ ذاكرة إضافية .

يدعم هاتف ايفون ١٣ برو فلاش ليد مزدوج. تصوير بانوراما. hdr .

فلاش ليد مزدوج. تصوير بانوراما. hdr . كما يدعم الهاتف أيضا الشحن اللاسلكي السريع بقوة 20 وات .

سعر ايفون 13 برو

يبلغ سعر الهاتف عالميا نحو 1050 دولار أمريكي .

كما بلغ سعر ايفون 13 برو في السعودية 5600 ريال سعودي .

5600 ريال سعودي . سعر ايفون 13 برو الوردي في مصر هو 25.600 جنيه مصري .

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ايفون 13 برو الوردي وموعد نزول iphone 13 pro في السعودية يوم 13 سبتمبر 2021 . كما قدمنا لكم أيضا سعر الهاتف في السعودية ومصر .