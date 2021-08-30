ريدمي نوت 10مواصفات وعيوب وسعره يعتبر من الهواتف المميزة التي ظهرت في الفترة الأخيرة ولاقت الكثير من الإقبال في الأسواق، لأنه جاء بالكثير من المزايا والإمكانيات التي لا تتواجد في الإصدارات السابقة من الهاتف، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه وسعره بالتفصيل.

ريدمي نوت 10مواصفات وعيوب وسعره

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 678 تكنولوجيا 11 نانو

التخزين / الرام: 64/128 جيجا مع 4/6 جيجا رام

الكاميرا: خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب. / امامية 13 م.ب.

الشاشة: 6.43 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 11

البطارية: 5000 مللي أمبير

مميزات ريدمي نوت 10

يدعم تصوير الفيديوهات بالجودة المرتفع المرتفعة.

يحتوي على كارت مأموري بالإضافة إلى شريحتين اتصال في نفس الوقت.

يحتوي على السماعات الخارجية بالصوت المميز.

يقدم الأداء القوي من خلال معالج كوالكوم الجديد.

يدعم عملية الشحن السريع بقوة تصل إلى 33 واط.

يوجد به البطارية التي تدوم لفترة طويلة من الوقت.

وزن الهاتف مناسب جدًا للمسك في يد واحدة والاستخدام السهل.

الشاشة تحتوي على ثقب من النوع أموليد.

دقة مرتفعة يدعم عرض الإشعارات المتنوعة على الهاتف خلال عملية الغلق.

يأتي معه الجراب الخارجي لحماية الهاتف من الصدمات.

الهاتف يأتي معه الكتيب الذي يوضح كيفية استخدام الهاتف.

عيوب ريدمي نوت 10

على الرغم من الكثير من المميزات التي يتميز بها الهاتف إلا أنه عند استخدامها ظهرت بعض العيوب وأهمها:

الهاتف لا يدعم الـ NFC .

سماعات الأذن تأتي مرافقة خارج الهاتف مثل العديد من أنواع هواتف شاومي.

الكاميرا ضعيفه الأداء وخاصة السلفي، ولكن حتى يتم تحسين أدائها تحتاج إلى تحميل برامج من تطبيق جوجل.

الاهتزاز البسيط خلال عملية تصغير الفيديوهات.

سعر ريدمي نوت 10

سعر هاتف 3000 جنيه مصري لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

كما أن سعر الهاتف 3350 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

بالإضافة إلى أن سعر الهاتف 3700 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

تعرفنا من خلال هذا المقال على ريدمي نوت 10مواصفات وعيوب وسعره وتناولنا جميع التفاصيل حول الهاتف ، كما تعرفنا على سعر الهاتف حسب الإمكانيات الموجودة به.