متى يصدر هاتف أيفون 13 IPhone 13

متى يصدر هاتف أيفون 13، ينتظر جميع محبي هواتف أيفون ومنتجات شركة آبل الإعلان عن موعد صدور هاتف أيفون 13 الجديد المنتظر الإعلان عنه الفترة القادمة، وهناك الكثير من البحث لمعرفة مواصفات أيفون 13 ومتى سيتم الإعلان عنه وسعره المتوقع، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول هاتف IPhone 13 الجديد.

موعد الإعلان عن أيفون 13

بعد انتظار الكثير من الأشخاص الإعلان عن موعد صدور هاتف أيفون 13 الجديد، أعلن موقع Gsmarena الصيني أنه من المتوقع أن يكون الموعد المحدد للإعلان عن أيفون 13 هو بشهر سبتمبر القادم بالتحديد في يوم 17 سبتمبر، وتشير العديد من التسريبات إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان عن الهاتف قبل انتهاء شهر سبتمبر القادم وستقوم بالإعلان 4 هواتف جديدة من نسخة أيفون 13.

مواصفات أيفون 13 الجديد المسربة

ووفقًا للتقارير المطروحة حتى الآن في الكثير من المواقع فإن مزايا أيفون 13 جاءت كالتالي:

هناك أربع طُرز لهاتف أيفون 13 نسخة برو ماكس ونسخة برو ونسخة ميني ونسخة الهاتف الأصلي، وكل نسخة من تلك النسخ لها حجم خاص بها حيث ستكون نسخة برو ماكس ذات الشاشة الأكبر أما نسخة ميني فهي الأصغر. سيكون الهاتف قادرًا على تسجيل الفيديو بجودة ProRes. تم إضافة مجموعة جديدة من الخوارزميات من أجل تحسين القدرة على استخدام بيانات الماسح الضوئي. تم تحديث معدل تحديث الشاشة ليصل إلى 120 هيرتز واستخدام شاشة بتنقية جديدة هي LTPO. الهاتف يعمل بمعالج Apple 15 ويعمل بتقنية معالجة خمسة نانومتر، وتم تحسين الإضاءة وتركيز الطاقة. يتحمل البقاء تحت الماء لنصف ساعة وعمق ستة متر وكذلك يتحمل الغبار. تم زيادة سعة بطارية أيفون 13 مع الاحتفاظ بنفس الحجم القديم لها في نسخة 12. وكذلك تم إضافة نظام Insider لكي يتمكن من قراءة بصمات الشاشة بدقة عالية والتي تقل مع الوقت.

سعر هاتف IPhone 13 المتوقع الإعلان عنه

توضح التوقعات والتسريبات الحالية أن سعر هاتف أيفون 13 للطُرز الأربعة هو: