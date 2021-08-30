نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية ssc السعودية hd | التردد المجاني لقناة ssc في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية ssc السعودية hd، التردد المجاني لقناة ssc هي احدي الاستعلامات اليومية للكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فقد تم استحداث باقة جديدة من قنوات الرياضية السعودية، والتي من خلالها يتم بث عدد من المباريات الرياضية والتي تمتلك القناة من خلال حقوق البث الخاصة بها، فقد أعلنت الشركة الرياضة السعودية عن توافر بث قنوات رياضية جديدة، حيث نجحت الشركة في امتلاك الحقوق الرسمية من أجل نقل جميع مباريات الدوري الخاصة بالأندية السعودية وكذلك لنقل مباريات البطولات المحلية الأخري والقارية، وقد وفرت القناة باقة مشاهدة SD و HD حتي تناسب جميع رغبات المشاهدين في الحصول علي الجودة التي تناسبهم، واليكم تردد القنوات الرياضية ssc السعودية hd.
التردد المجاني لقناة ssc نايل سات
في ضوء بحث المشاهدين عن طريقة تنزيل التردد الجديد لقنوات ssc علي القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الألعاب الرياضية التي يتم تقديمها من خلال شاشة القناة، فيمكن ضبط التردد الجديد من خلال البيانات التالية:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12562
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة ssc السعودية علي عرب سات
استقبال تردد قنوات SSC الرياضية من خلال القمر الصناعي عرب سات Arabsat، حيث يحتوي هذا التردد علي تفاصيل اسم القناة من خلال هذا القمر الصناعي: SSC 1 HD، حتي قناة 7 SSC HD، وتكون تقنية هذا التردد هي SD علي أن يتم التنزيل بالتفاصيل التالية:
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|11747
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة السعودية ssc قمر صناعي بدر سات
هناك قمر صناعي أخر يمكن من خلاله استقبال التردد وهو القمر الصناعي بدر سات، وهو أحد الأقمار الصناعية الأخري التي من خلالها يتم تنزيل التردد بالتفاصيل الأتية:
|القمر الصناعي
|بدر سات
|تردد القناة
|12418
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
ومن خلال تنزيل ترددات القنوات السابقة يستطيع أي مشاهد أن يتابع كل ما يتم عرضه علي القناة من بطولات محلية وعالمية عبر الأقمار الصناعية الثلاثة.
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