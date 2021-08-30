نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 (توم وجيري- سمسم- كراميش) لمتابعة أقوى أفلام الكرتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات الأطفال تصدرت محركات البحث بجدارة، حيث يبحث عنها الآباء والأمهات لإضافتها ضمن باقة قنوات أطفالهم المفضلة، لمتابعة أقوي أفلام الكرتون والرسوم المتحركة، احتلت مكانه كبيرة بين القنوات الفضائية الأخرى، وأصبح يتابعها العديد من الشخاص حول العالم، نظراً لمحتواها المتميز والذي يتناسب مع عادات وتقاليد الشعوب العربية، بالإضافة إلى تناسبه مع كافة الفئات، تقدم تلك القنوات محتوى تعليمي، وترفيهي، وتربوي، ومجموعة أفلام كرتونية ورسوم متحركة حتى يستمتع الطفل بها، تابعونا للتعرف على تردد قنوات الأطفال الجديد 2021.

تردد قنوات الأطفال 2021

هناك عدة قنوات كرتونية شيقة يتابعها الطفل في جو ملئ بالإثارة والتشويق، منها قناة توم وجيري والتي تعد واحدة من ضمن قنوات الأطفال التي تقوم بتقديم أفلام الكارتون وبرامج الأطفال الشيقة التي يستمتع الأطفال بمشاهدتها، بالإضافة إلى عرضها المستمر للكرتون الشيق القط والفأر، والذي يتابعه الكبير والصغير، وأيضاً قناة سمسم، وقناة ميكي، وقناة كراميش وعدة قنوات أخرى،وفيما يلي سوف نتعرف على تردد هذه القنوات.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 11354.

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: ٦/٥

الاستقطاب: عمودي.

كما أنه من الممكن أن تتابع أيضاً قناة توم وجيري على هذا التردد أيضاً

التردد: 11355

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: ٦/٥

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١

تعرض هذه القناة العديد من البرامج المسلية والممتعة للأطفال، والتي تكون مفيدة بالنسبة لهم بالإضافة إلى أنها تتمتع بجودة صوت وصورة عالية، مع عرضها المستمر لأفضل الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، ويكون ترددها كما يلي.

التردد : 11603

الاستقطاب: أفقياً.

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

تردد قناة سمسم الجديد ٢٠٢١

تعد من ضمن قنوات الأطفال التي تعرض أفلام كرتون وبرامج الأطفال التي تكون مفيدة للطفل، مع عرضها لباقة متنوعة من أفضل أغاني وأناشيد الأطفال، والتي تكون مواكبة للعصر أي مقترنة بالمناسبات والأعياد، مع عرض محتوى تعليمي وترفيهي وتربوي للطفل، وخاصة الأطفال تحت سن الست سنوات، ويكون التردد الخاص بها ما يلي.

التردد: 11483

معامل تصويب الخطأ: ٥/٦

الاستقطاب: أفقياً.

معدل الترميز: 27500

ختاماً نكون قد تطرقنا إلى التعرف على تردد قناة توم وجيري، بالإضافة إلى أننا تعرفنا أيضاً على بعض ترددات قنوات الأطفال الأخرى.