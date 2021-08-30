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عمر شويل - جدة باقات زين للانترنت المنزلي اللامحدودة نقدمها إليكم، نظراً لأن السعوديين بحثوا عنها بالفترة الأخيرة، لأنها باقات متميزة وحصرية ولا توجد بغير شركات، كما أن شركة زين من الشركات التي تقدم للعملاء عروض ممتازة للغاية خصوصاً فيما يخص الإنترنت المنزلي، وهذا حتى تنال رضاهم وثقتهم، وتوجد عروض إنترنت منزلي كثيرة خاصة بشركة زين، وهذه العروض عروض حديثة تستطيع أن تحصلوا عليها في أي وقت من خلال التواصل مع الشركة، وبالنسبة إلى أبرز العروض التي تحدثت عنها الشركة نقدمها إليكم.

باقات زين للانترنت المنزلي اللامحدودة

إن شركة زين السعودية تقدم باقات متنوعة في الإنترنت، وهذه الباقات غير محدودة، حيث توفر إنترنت بمبلغ 343 ريال سعودي بالشهر، وتلك الباقات كالتالي:

50 جيجابايت: أن باقة 50 جيجا تمنح العميل 50 جيجابايت من الإنترنت طوال الشهر، وهذا بسعر 113.8 ريال سعودي، وتتضمن تلك التكلفة القيمة المضافة بنسبة 15%.

100 جيجابايت: أن باقة 100 جيجابايت تمنح الإنترنت من النوع الفايف جي، كما تمنح المشترك 100 جيجابايت، وهذا بسعر 184 ريال سعودي، كما تتضمن تلك التكلفة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

باقة غير محدودة: هذه الباقة تمنح العميل إنترنت بدون شروط أو حدود وبسرعه 5 جي وبالنسبة للسعر فهو 401.3 ريال سعودي، كما أنها تكون شاملة للضريبة والتي تبلغ 15% من السعر.

كيف يمكن معرفة موعد انتهاء الباقة

يستطيع عملاء زين السعودية أن يتعرفوا على تفاصيل الباقة الخاصة بهم أو تفاصيل الباقات الأخرى الخاصة بالإنترنت المنزلي الغير محدود، كما يستطيعوا معرفة موعد التسديد من خلال الآتي:

الضغط هنا للذهاب إلى موقع التحكم في الباقة.

كما يمكن إرسال رسالة نصية تتضمن BC على 959.

بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بخدمة عملاء زين السعودية على 0590000959 أو على 959.

باقة الـ 5 جي الغير محدودة من زين السعودية

أن باقة 5 جي الغير محدودة من شركة زين السعودية تقدم مزايا عديدة للعملاء، لأنها تمنحهم إنترنت من دون قيود، كما تمنح الشركة العميل راوتر مجاني لمدة سنة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من عروض الباقات ل3 أشهر، وذلك بسعر 343.8 ريال سعودي، وبعد انتهاء العرض يعود سعر الباقة كما كان وهو 401 ريال سعودي في الشهر.

ذكرنا باقات زين للانترنت المنزلي اللامحدودة كما وضحنا طريقة التحقق من تلك الباقات، بالإضافة إلى توضيح أهمية وعروض الإنترنت في باقة 5G.