ساعة آبل 7.. أهم مواصفاتها وموعد نزولها وسعر Apple Watch Series 7

ساعة آبل 7 ينتظرها الكثير من الأشخاص في جميع انحاء العالم، وبشكل خاص من مستخدمي منتجات شركة أبل طرح Apple Watch Series 7 الجديدة، المقرر طرحها خلال الفترة الماضية من قبل شركة آبل بشكل رسمي، حيث كشفت الكثير من المواقع خلال الفترة الماضية، عن تسريب شكل ساعة أبل وذلك عندما قامت شركة آبل بتوثيق حقوق ملكية التصميم، وذلك لدى اللجنة الاقتصادية الاوروبية الاسيوية.

ساعة آبل 7

شركة آبل من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا و دائما تمتع عملائها بكل جديد، وبتكنولوجيا رائدة لذلك وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بطرح ابل واتش سيريس 7 الجديدة، من قبل شركة ابل العالمية.

موعد نزول ساعة آبل الجديدة

اعلنت شركة ابل بشكل رسمي عن موعد نزول ابل واتش سيريس 7، وأنها قامت بكافة الاجراءات الخاصة بطرح Apple Watch Series خلال الفترة المقبلة، على أن يتم طرح الساعة بشكل رسمي في جميع الأسواق العالمية في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وقد تم الإعلان أيضا بشكل رسمي من قبل الموقع الالكتروني الخاص بشركة ابل عن ضم الساعة الكثير من الفئات المختلفة.

سعر ابل واتش 7

سيتم طرح الساعة في السواق بسعر 850 دولار أمريكي او ما يعادل 695 يورو.

ويستم عرص سعر apple watch في السعودية بسعر 3149 ريال سعودي.

واتى سعر apple watch في الامارات لعربية المتحدة بـ 3099 درهم إماراتي.

وفى مصر سيكون سعر Apple Watch في مصر 13299 جنية مصري.

وسعر الساعة في العراق 999499 دينار عراقي.

مواصفات Apple Watch Series 7

تقوم شركة ابل العالمية بطرح الكثير من الإصدارات المختلفة الخاصة بها من الساعات والهواتف بشكل سنوي، والتي تضم الكثير من المميزات والتقنيات الحديثة، حيث تعمل على تطوير النماذج الخاصة بها من ساعات ابل بشكل مستمر، وكذلك تطوير الكثير من المميزات الصحية التي تقدم عبر الساعة، حيث اكدت الشركة انه من خلال Apple Watch Series 7سوف يتم تزود بمعالج سريع وكذلك اتصال لاسلكي بتقنية أحدث بالإضافة الى اضافة محسن للشاشة التي تم تحديثها ايضا، كما كانت شركة ابل في وقت سابق قد اعلنت عن رغبتها في اضافة مستشعر درجة حرارة الجسم في هذا الاصدار الخاص بساعة ابل 7. ولكن من المقرر ان يتم اجراء هذه الخاصية في اصدار الساعة الخاصة بالعام القادم 2022.