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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد بالأسواق بموعده بألوان ومواصفات رائعة في المقال التالي
أيفون 13 برو ماكس الوردي في الأسواق بالموعد المحدد من شركة أبل العالمية . حيث مواصفات أيفون 13 برو ماكس منها العديد لأول مرة يتم وضعها في الهاتف . كذلك أيفون 13 برو ماكس الجديد متعدد الخصائص في خاصية الاستشعار الموضوعة بالكاميرا . بجانب ذلك يتمتع الهاتف الجديد بتقنية حديثه علي المعالج الرسومي الخاص به . كما تتميز ألوان أيفون 13 برو Max بجانب اللون الوردي بخمسة ألوان أخري معه . أيضاً تم تصنيع الهاتف من خامات قوية سواء الخاصة بشاشة الهاتف أو هيكله الخارجي . بجانب ذلك الأيفون الوردي 13 بوزن أخف هذه المرة مع سمك أقل من كافة النسخ السابقة من أيفون .
أيفون 13 برو ماكس الوردي ومعلومات عديده عن النسخة الجديدة
ذلك الهاتف الجديد من شركة أبل تم تداول معلومات عديدة عنه من خلال ألتويته الخاصة بحساب أبل . أشارت الشركة إلي أن أيفون 13 برو الوردي تم تصنيع الشاشة الخاصة به من الزجاج الياقوت القوي الصلب ذات قدرة تحمل عالية . كذلك أيضاً أيفون 13 الجديد بشكل انسيابي جاذب لأنظار كافة مستخدمي هواتف أيفون . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد يحتوي علي تقنية حديثه لأول مره بالهاتف وهي BACIFIC BLUE . بجانب تلك الخاصية الجديدة بالهاتف في شاشته وهي PROMOTION 120 . كذلك بجانب تلك التصريحات عن مواصفات الهاتف هناك العديد منها التي سنتعرف عليها بالمقال خلال السطور القادمة .
مواصفات عديدة في الأيفون الوردي 13 الجديد من أبل
- يطرح الهاتف الجديد iphone 13 pro Max بمستشعر بصمة وضع في شاشة الهاتف .
- كما يحتوي أيضاً علي فتحة كاميرا صممت من شركة أبل بشكل أصغر من الهواتف السابقة .
- كذلك يحتوي أيفون 13 برو الوردي علي تقنية مضافة مع المستشعر لأول مرة وهي LIDAR .
- صممت شركة أبل الهاتف الجديد ليكون داعماً لكافة شبكات الاتصال من 2G إلي الجيل الخامس 5G .
- كما تم وضع تقنية A15 BIONIC وهي خاصية جديدة تدعم الشريحة السريعة في أيفون .
- الماسح الضوئي في أيفون 13 برو ماكس الجديد بتنقية 6.1 مع خاصية حديثه SUPER RETINA XDR .
- ذلك بجانب تصنيع شاشة الهاتف من الزجاج الياقوتي الصلب المتحمل الصدمات الشديدة .
- تقنية المستشعر 120 هرتز الخاصة ببصمة الأصبع للمستخدم وهي بمعدل أعلي هذه المرة .
- كذلك تأتي كاميرا الهاتف تلك المرة بتقنية عالية جداً في تصوير الفيديوهات وهي 8K .
ستة ألوان تطرح في أيفون 13 برو الوردي
- أيفون 13 برو ماكس الوردي هو اللون الأول من الألوان .
- يأتي هاتف iphone 13 pro Max باللون الأخضر الليلي .
- كما يطرح باللون الثالث المميز جداً وهو الأسود .
- ذلك بجانب اللون الرابع من أيفون الجاذب لأنظار المستخدمين وهو اللون الأحمر .
- تلك الألوان الأربعة من أيفون 13 برو ماكس الجديد بجانب اللون الذهبي .
- كما يطرح الهاتف بلون مميزاً جداً ومرغوب في ألوان الهواتف وهو اللون الأزرق الداكن .
- تم طرح الهاتف بتلك الألوان السابقة حتي تترك مساحة الحرية في الاختيار للمستهلك حسب رغبته .
المواصفات الأخري في هاتف الأيفون الوردي 13
- يطرح أيفون 13 برو الوردي في الأسواق مقارباً للشكل السابق من أيفون 13 .
- كما حجم الطول للهاتف هذه المرة 160.8 والعرض له 87.1 والعمق الخاص به 7.5 ملم .
- تلك المساحة الخاصة بشاشة الهاتف الجديد تحتل المساحة الأكبر لتصل إلي 87.4 من مساحة الهاتف .
- كذلك تحتوي شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد علي تقنية SUPER RETINA OLED و 6.8 بوصة .
- تلك التقنية الحديثة جداً الموضوعة في شاشة هاتف أيفون وهي تقنية IB الحصرية لشركة أبل العالمية .
- كافة المواصفات السابقة بجانب بكسلات الشاشة بمقاييس 2532*1170 بتناسب مقاييس 19.5.9 بكل نقطة لها .
مميزات متعددة في هاتف iphone 13 pro Max
- يطرح هاتف أيفون 13 برو الوردي بتقنية الحماية القوية في الهاتف وهي OLIOPHOBIC .
- تلك الخاصية الرائعة خاصية اللمس تحتوي علي خصائص عديدة تم وضعها بها من أبل .
- كذلك تحتوي الشاشة علي خصائص لأول مرة بها وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- كما أضيف مميزات متعددة في أيفون 13 برو ماكس الجديد بخاصية الاستشعار وهي التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، التسارع
- تلك الخاصية القوية الرائعة في الهاتف الجديد الخاصة بالتعرف على وجه مستخدم الهاتف وهى FACE ID .
- يحتوى الهاتف هذه المرة على معالج قوى جداً سداسي النواة والمعالج الرسومي المضاف أليه تقنية GPU .
- كما أضيف تقنية بمعدل أعلي مما سبق علي المعالج الرسومي في أيفون ليعمل بشكل أقوي وهي APPLE GPU .
سعة التخزين التي يطرح بها الهاتف الجديد الأيفون الوردي 13
- تطرح شركة أبل ثلاث مساحات لهاتف أيفون 13 برو الوردي الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما يطرح الهاتف بمساحة ثانية كبيرة في الهاتف الجديد وهي 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- تلك المساحتين مع مساحة ثالثة أخري من أبل وهي مساحة 128GB أيضاً بذاكرة عشوائية 6GB .
سعر الهاتف الجديد من شركة أبل
- سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعر العالمي من أبل هو 1055 دولار أمريكي .
- كما يطرح الهاتف الجديد من أبل داخل السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .
- كذلك تحدد سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي لجمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصر .
- تلك أسعار الهاتف الجديد أما باقي دول العالم تتحدد بناءً علي سعر الدولار وما يقابلها بعملة الدولة المحلية .
مميزات أخري أخير في جوال أيفون 13 برو ماكس
- الصوت الخاص بتشغيل الميديا بالهاتف يحتوي علي خاصية STERIO .
- كما يحتوي أيفون 13 برو ماكس الجديد علي دعمه لخاصية NFC .
- كذلك بجانب أيضاً أن الهاتف بميزة رائعة وهي خاصية منع الضوضاء المحيطة .
- كما أضيف للهاتف الجديد الخاصية ذات الميزة الرائعة وهي الدفع بشكل إلكتروني من خلال بطاقات VISA .
- يطرح الهاتف الجديد بمقاومة للماء تحت عمق يصل إلي 6 أمتار وأيضاً مقاوماً للغبار .
- كذلك خلفية الهاتف والواجهة له تتمتع بمادة الفولاذ القوية تلك المادة المقاومة للصدأ .
أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد من شركة أبل وتم عرض المواصفات العديدة . تلك المواصفات الموضوعة بالهاتف منها ما كان موجوداً ومنها لأول مرة في أيفون 13 برو ماكس الوردي . كما تم عرض سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعودية ومصر والسعر العالمي . كذلك تم عرض مميزات أيفون 13 برو ماكس الجديد الموضوعة بالهاتف لأول مرة . ذلك الموعد الذي يتم طرح الهاتف بالأسواق هو شهر سبتمبر القادم .
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