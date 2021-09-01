نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع Shop2game وطريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي 2021 وهدايا مجانية من اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماذا يعد شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID من خلال موقع رسمي لشحن الجواهر هو أمر في غاية الأهمية ؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية حيث تكون هذه المواقع معتمدة من لعبة فري فاير وطرق شحن الجواهر من خلالها لا يسبب أي أضرار على حساب اللاعب، حيث يوجد عدد كبير من لاعبي فري فاير يلجئون لاستخدام طرق لاختراق اللعبة لكي يقوموا من خلال هذه الطرق شحن جواهر فري فاير مجانا وهذا يعد مخالف لسياسة اللعبة وبهذا يعرض اللاعب حسابه للحظر بشكل نهائي من قبل مؤسسي اللعبة.

يجدر بنا أن نخبركم بأنه يوجد كثير من المواقع المجهولة التي تدعي أنه تقدم خدمة شحن جواهر لعبة فري فاير أو شحن شدات لعبة ببجي موبايل بأسعار قليلة جدا وعند قيام اللاعب بإدخال بياناتهم وبيانات البطاقة الائتمانية يقوم الموقع بسرقتهم، كما توجد مواقع تدعي أيضا أنه تقدم خدمة شحن جواهر فري فاير مجانا دون مقابل وهذا أمر يدعوا للقلق من الأساس لكن للأسف عدد كبير من اللاعبين يستخدمون هذه الطريقة وللأسف يقعون في فخ سرقة حساباتهم، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على أفضل الطرق لشحن جواهر فري فاير وأهم المواقع الموثوق فيها لشحن الجواهر وكذلك آخر أخبار هداية لعبة فري فاير 2021.

مواقع وطريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي 2021

نعلم أن كثير من اللاعبين يريدون معرفة ما هي مواقع شحن جواهر فري فاير المعتمدة وطريقة شحن الجواهر من خلالها، لذلك نقدم لكم أفضل موقعي لشحن جواهر Free Fire وهما ( موقع Shop2game com وهو أشهر موقع على الإطلاق والمعروف بسهولة التعامل معه وسرعة وصول الجواهر، كما يوجد موقع mtcgame وهو أيضا موقع ممتاز جدا ويثق به ملايين اللاعبين حيث يقدم خدمة شحن العديد من الألعاب الأونلاين المشهورة ومن أهمها لعبة Free Fire ولعبة PUBG Mobile ).

وإليكم خطوات شحن جواهر فري فاير:

أولا قم بكتابة رابط الموقع في المتصفح الخاص بك وهو Shop2game com. ستجد واجهة الموقع الرئيسية أضغط على أيقونة لعبة Free Fire. ستجد طريقتين للدخول وهما عن طريق كتابة معرف اللعبة أي رقم حسابك داخل اللعبة وهو ID، أو من خلال ربط حساب الفيسبوك. بعد ذلك حدد أي عرض ترغب في شرائه، ثم حدد طريقة الدفع المتاحة لديك. أخيرا أضغط على تأكيد الشحن، وخلال ثواني معدودة ستجد حسابك تم شحنه بالجواهر.

عرض شحن جواهر فري فاير

عرض الشحن الجديد من فري فاير وصل، حيث عند اختيارك لعرض شحن 210 جوهرة من خلال موقع mtcgame تحصل على هديتين أولا ستحصل على 21 جوهرة من جواهر فري فاير مجانا ثانيا ولمدة ثلاث أيام منذ يوم أمس ستحصل على جدار جلو – نجم الروك مجانا، لا تفوت الفرصة وقم بالشحن خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021.