تحديث فورت نايت الجديد وكيفية شحن رصيد فيبوكس وربح النقاط

انتهت لعبة فورت نايت من إطلاق تحديثها الجديد الذي تضمن عدد من الإضافات القوية والرائعة، التي تناسب المرحلة الجديدة، وتم إضافة مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات، كما تم إجراء تحسينات موسعة على جميع المتاجر والمؤثرات المختلفة، حتى يتسنى للاعبين الحصول على أفضل أداء في ظل العناصر الأساسية التي يتم إضافتها باستمرار، ويتطلب الاستعانة بها والحصول عليها، شحن رصيد اللعبة من الفيبوكس والعملات المختلفة، بينما أتاحت اللعبة إمكانية الحصول على الهدايا والمكافآت والجوائز القيمة من خلال تخطي المستويات والحصول على الميداليات الستة الخاصة بتلك المستويات.

كيف تربح نقاط فورت نايت؟

وفي البداية نوضح لكم كيفية الحصول على نقاط فورت نايت سواء بشكل مدفوع من خلال الموقع الرسمي للعبة، أو الحصول على النقاط بشكل جوائز وهدايا بعد تسجيل حساب Epic وتسجيل الدخول، وفور شحنك للرصيد بشكل ممون ورسمي، ستتلقى نقاطًا مقابل الوقت الذي أمضيته في اللعب مع صديق ما في قائمة الأصدقاء الخاصة بـFortnite، كما يمكنك حصد ما يصل إلى 6 نقاط إضافية يوميًا من خلال اللعب في الوضع الإبداعي، أو الحصول على المكافآت من خلال إحراز النقاط الضرورية مع أي لاعب آخر في قائمة أصدقائك خلال فترة التحدي.

شحن رصيد فيبوكس فورت نايت

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة الرسمي أو المواقع المعتمدة.

اختيار شجن رصيد اللعبة.

اختيار اسم الدولة والعملة ورقم الجوال.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني التي سيتم الدفع بها.

اختيار عدد العملات الإلكترونية التي تريد الحصول عليها.

ثم تسجل رقم الآي دي الخاصة ببطاقة الدفع الإلكتروني.

ثم موافق أو إرسال طلب.

الحصول على عناصر التحديث الجديد

كما يمكنك فور الانتهاء من عملية شحن رصيد ونقاط فورت نايت، من الحصول على العناصر والمهام الأساسية للعبة التي تم توفيرها خلال التحديث الجديد من أدوات وأسلحة وألبسة وسكنات وحزم، لاستخدامها والاستعانة بها في مواصلة منافسات اللعبة والوصول للمستويات المتقدمة، وحصد الفوز السريع، والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، وهو ما يؤهلك للفوز في المواجهات المباشرة.