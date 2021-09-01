تحديث واتساب الذهبي 9.70 وفقاً لآخر إصدار وخطوات التحميل

نسخة واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر إصدار 9.70، تزداد عمليات البحث تدريجياً حول واتساب الذهبي 2021 بعد الإعلان عن أخر إصدار، حيث يعد تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يتميز بإنه أكثر مواقع التواصل من خلال المراسلات الفورية، فقد أعلن التطبيق عن التحديث الأخير وفقاً لأخر إصدار 9.70 ويتميز هذا الإصدار بالعديد من المميزات التي يمكن للمستخدم أن يستفاد منها، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال خطوات تحميل تطبيق واتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار وخطوات التحديث.

واتساب الذهبي 9.70 وفقاً لأخر إصدار:

أصدر تطبيق الواتساب بعد التحديثات الأخيرة عن إصدار جديد رقم 9.70، ويتمتع هذا الإصدار بعدد من المميزات التي نوضحها لكافة متابعينا، وكيفية تحديث التطبيق، هذا الإصدار شهد إقبالاً من قبل مستخدمي الواتساب، ومن مميزات التطبيق بعد الإصدار الأخير:

تفعيل الرد الآلي بدون التعرض للحظر

تحميل حالة الواتساب بدون أي مشاكل

تشغيل التسجيلات بسرعاتها الثلاثة (1 – 1.5 – 2).

تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل

منع إظهار الرسالة محولة تحميل الحالة

إيقاف إظهار انك شاهدت الحالة

فصل الإنترنت عن الواتساب

تم حل مشكلة تنزيل الثيمات

تحديث واتساب الذهبي 9.70 الجديد بالخطوات:

بعد تزايد الأسئلة من قبل المستخدمين حول كيفية التحديث يتم التحديث من خلال حذف التطبيق نهائي من الهاتف ثم القيام بتنزيل التطبيق وفقاً لآخر التحديث، أو اتباع الخطوات التالية:

التأكد من أن تطبيق الواتساب الذهبي على الهاتف المحمول فتح جوجل بلاي كتابة في أيقونة البحث “واتساب الذهبي WhatsApp Gold”. اختيار أيقونة تحديث يتم تحديث التطبيق تلقائياً

المميزات التي يمكن الحصول عليها بعد التحديث الأخير: