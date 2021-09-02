نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 5 نصائح هامة قبل شراء لاب توب جديد أو مستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنا مع عودة الدراسة في المملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم 5 نصائح قبل شراء لاب توب جديد خلال هذه الفترة، حيث يستعد طلبة الجامعات والمدارس في العديد من الدول العربية للعام الدراسي الجديد خلال المرحلة القادمة، ويحتاج الكثير منهم إلى شراء لاب توب جديد يتناسب مع المرحلة الدراسية التي يدرس بها والدخول على المنصات التعليمية المختلفة مثل منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وأصبح الحاسوب لا غنى عنه خلال هذه المرحلة والتي قد يتم اتخاذ قرار بعودة الدراسة عن بُعد في أي وقت.

نصائح هامة قبل شراء لاب توب جديد

صبح العديد من الأشخاص يحتار عند اختيار الجهاز بسبب وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات بميزات ومواصفات متنوعة، وكذلك أسعار متفاوته، لذا قدم موقع تك دار 5 نصائح هامة ورائعة عند شراء اي لاب توب جديد خلال هذه المرحلة، كما أن تلك النصائح تفيد كثيراً في شراء اللاب توب المستعمل أيضاً، حيث أنها من أهل الخبرة في المجال:

أولاً: يجب شراء جهاز لاب توب بذاكرة عشوائية مناسبة وكمية تخزين متوازنة مع استخداماتك مع مراعاة الوقت، حيث أنه يجب أن تكون الذاكرة أكبر مما تحتاجها بالفعل من أجل التقدم في العمر للجهاز.

ثانياً: يجب أن يكون اللاب ذو شاشة واضحة وبراقة، وعليك معرفة أنه كلما زاد حجم الشاشة كان استهلاك البطارية كبير، وخاصة في حال استخدام التطبيقات العلمية أو الألعاب، كما أن الأجهزة الكبيرة تكون أثقل بكثير في التنقل سواء إلى الجامعة لذا على الطالب أن يختار الحجم المناسب للجهاز الذي يريده بحسب الاستخدام الذي يرغب فيه، وفي حال رغبتك في العمل على شاشة ساطعة في الهواء الطلق فإنك يجب أن تختار شاشة بدرجة لا تقل عن 300 شمعة ومن الأفضل أن تكون 400 شمعة.

ثالثاً: أصبح من الضرورة على الشخص أن يختار نظام لتشغيل المناسب والحديث مثل ويندوز 10 وغيرها من الأنظمة المتداولة الآن من أجل مواكبة التطور التكنولوجي من أجل تشغيل جميع التطبيقات الحديثة.

رابعاً: يجب الاهتمام بنظام تبريد اللاب توب وأماكن فتحات التهوية حتى لا يسخن الجهاز الخاص بك بسرعة، حيث أنه كلما زادت قوة الجهاز وصعوبة تشغيله زادت سخونته لذا تحاول العديد من الشركات المصنعة علاج تلك المشكلة من خلال فتحات التهوية وأنظمة التبريد.

خامساً وحدة المعالجة Core i3 و Core i5 و Core i7 يجب أن يكون قوي، حيث يمكنك من خلاله التعامل مع اللعاب الجديدة والتطبيقات التي يتم إصدارها وتحتاج إلى معالج قوي.