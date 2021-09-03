نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض 10 % على جوالات آيفون 12 IPHONE 12 & PRO & PRO MAX مكتبة جرير بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض %10 على جوالات آيفون 12 IPHONE 12 & PRO & PRO MAX مكتبة جرير بالمملكة، تتواجد في كل مدينة بالمملكة ما يتجاوز عشرة فروع لمكتبة جرير، لذا فهي الأقرب لك دائماً وقد أصدرت حملة رائعة للتخفيضات، والتي تشمل أجهزة الايفون IPHONE 12، IPHONE 12 PRO و IPHONE 12 PRO MAX، ولا شك أن كفة الفئات العمرية يحلمون بشراء آيفون ولكن يقف السعر دائماً العائق، إليكم اليوم عرض خاص لا تجعله يفوتك، تخفيض % 10 على جوالات آيفون 12 IPHONE 12 & PRO & PRO MAX مكتبة جرير بالمملكة.

تخفيض % 10 على جوالات آيفون 12

يتوفر جوال IPHONE 12 PRO MAX 256GB بسعر 5399 ريال بدلاً من 5699 ريال، خصم 300 ريال ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 250 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال IPHONE 12 PRO MAX 512GB بسعر 6499 ريال، بدلاً من 6499 ريال والخصم 200 ريال، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 301 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال IPHONE 12 PRO MAX 128GB بسعر 4899 ريال، بدلاً من 5199 ريال بخصم 300 ريال، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 227 ريال شهرياً.

تخفيضات على IPHONE 12 PRO

يتوفر جوال IPHONE 12 PRO 512GB بسعر 5999 ريال، بدلاً من 6199 ريال بخصم 200 ريال، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 278 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال IPHONE 12 PRO 256GB بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي بخصم 300 ريال، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 227 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال IPHONE 12 PRO 128GB بسعر 4499 ريال، بدلاً من 4699 ريال سعودي بخصم 200 ريال، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 208 ريال شهرياً.

عروض خاصة على IPHONE 12

يتوفر جوال IPHONE 12 128GB PURPLE بسعر 4049 ريال سعودي عرض خاص، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 187 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال أيفون IPHONE 12 128GB BLUE عرض خاص بسعر 3799 ريال، بدلاً من 4049 ريال بخصم 250 ريال ،ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 176 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال IPHONE 12 64GB BLACK بسعر 3499 ريال عرض خاص، بدلاً من 3799 ريال بخصم 300 ريال، ويمكنك التمتع بالتقسيط الشهري حيث يتم دفع مبلغ 162 ريال شهرياً، تخفيض 10 % على جوالات آيفون 12 IPHONE 12 & PRO & PRO MAX مكتبة جرير بالمملكة.