أيفون 13 برو ماكس الجديد الوردي بالأسواق سعر ومواصفات أيفون 13 برو MAX

أيفون 13 برو ماكس الجديد يتم طرحه من شركة أبل العالمية بستة ألوان جذابة . بجانب اللون الشهير الوردي لأول مرة من أبل العالمية يطرح بهذا اللون . كذلك يتمتع هاتف أيفون 13 برو الوردي بخامات الشاشة القوية ذات تحمل الخدش والصدمات . كما يأتي الهاتف الجديد بمعالج قوي بتحسينات جديدة عليه بمعدل سداسي النواة . بجانب أن هاتف أيفون 13 برو MAX تم إضافة مواصفات عديدة عليه لأول مرة بغير المعتاد سابقاً . كذلك أيضاً احتواء أيفون 13 برو ماكس الوردي علي مستشعر ذات خصائص متعددة به . وسنتعرف في هذا المقال علي كافة تفاصيل المواصفات المتعددة وسعر أيفون في الأسواق العالمية وبعض الدول .

أيفون 13 برو ماكس الجديد وتصريحات أبل العالمية عن الهاتف الجديد

الأيفون الوردي 13 تحدثت عنه أبل عبر ألتويته بمنصة تويتر في حسابها الرسمي . ذلك فيما يخص طرح الهاتف بشاشة قوية من خامة الزجاج الياقوت ذات الصلابة القوية وقدرتها علي التحمل . كما أن الهاتف الجديد يمتاز تلك المرة بشكل انسيابي علي غير المعتاد في النسخ السابقة . كذلك أيضاً هاتف أيفون 13 برو الوردي تم تصنيعه بتقنية عالية جداً وحديثه مضافة للهاتف وهي تقنية BACIFIC BLUE . بجانب تلك التحسينات المتعددة أيضاً المضافة لشاشة الهاتف منها خاصية PROMOTION 120 . كما يحتوي الهاتف علي وزن أخف مما سبق كذلك أيضاً سمك الهاتف الأقل من النسخ السابقة .

الأيفون الوردي 13 والمواصفات المتعددة في الهاتف

يطرح الهاتف الجديد أيفون 13 برو MAX بمستشعر البصمة الجديد وتم وضعه بالشاشة . كذلك تأتي الكاميرا الخاصة في أيفون تلك المرة بحجمها الأصغر عن النسخ السابقة . كما يحتوي أيفون 13 برو علي تقنية جديدة وضعت في المستشعر وهي تقنية LIDAR . يطرح الهاتف الجديد الأيفون الوردي 13 داعماً لكافة الشبكات من الجيل الثاني حتي الخامس . تلك المواصفات بجانب دعم الهاتف للشريحة السريعة بفضل التقنية الحديثة A15 BIONIC . تطوير تقنية الماسح الضوئي لتصل إلي 6.1 بإضافة خاصية SUPER RETINA OLED عليه . كذلك يتمتع أيفون 13 برو بشاشة من خامة الزجاج الياقوتي ذات التحمل للخدوش والصدمات القوية . كما معدل التقنية في مستشعر الأصبع تصل هذه المرة إلي 120 هرتز بمعدل أعلي مما سبق . تلك التقنية الأحدث في تصوير الفيديوهات المضافة علي أيفون 13 برو وهي تقنية 8K .

جوال أيفون 13 برو ماكس وألوانه الستة المختلفة

الأيفون الوردي 13 يطرح باللون الوردي لأول مرة من أبل .

يطرح باللون الوردي لأول مرة من أبل . ذلك اللون الذي لا غني عنه اللون الملكي اللون الأسود .

كما يأتي هاتف أيفون الجديد باللون الأخضر الليلي .

ذلك بجانب أن أيفون 13 برو MAX يطرح باللون الجذاب وهو الذهبي .

يطرح باللون الجذاب وهو الذهبي . اللون الخامس من شركة أبل في هاتف أيفون 13 برو هو الأحمر .

تلك الألوان الخمسة واللون السادس والأخير هو الأزرق الداكن .

حرصت شركة أبل أن تطرح الهاتف بستة ألوان لكي ما يكون هناك مساحة أختيار بحرية للون المفضل .

مواصفات عديدة في هاتف الأيفون الوردي 13

يطرح الهاتف الجديد تلك المرة من أبل بتقارب شكله بالنسخة السابقة أيفون 13 . كما أن الهاتف طوله بقدر 160.8 والعرض 87.1 والعمق 7.5 ملم . كذلك يتمتع الهاتف بشاشة بحجم أكبر وتحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف الكلية . كما يطرح الهاتف بتقنية معدلة حديثه علي شاشته وهي تقنية SUPER RETINA OLED . تلك المواصفات في أيفون 13 برو MAX بجانب أن الشاشة تحتوي علي تقنية حصرية من أبل وهي IB . فيما يخص بكسلات شاشة أيفون 13 برو بمقياس 2532*1170 بتناسب مقاييس 19.5.9 بكل نقطة بها .

مميزات متعددة مضافة إلي جوال أيفون 13 برو ماكس

يحتوي أيفون 13 برو علي تقنية حماية وضعت بالشاشة لأول مرة وهي OLEOPHOBIC .

يطرح أيفون 13 برو ماكس الجديد بخاصية اللمس المتعددة الخصائص هذه المرة .

بخاصية اللمس المتعددة الخصائص هذه المرة . كما تحتوي شاشة أيفون 13 برو هذه المرة علي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

كذلك أيضاً بجانب احتواء خاصية الاستشعار علي تقنيات البارومتر ، التسارع ، البوصلة ، التقارب .

تلك المميزات في أيفون 13 برو MAX بجانب خاصية التعرف علي وجه المستخدم FACE ID .

بجانب خاصية التعرف علي وجه المستخدم FACE ID . تم تطوير المعالج الرسومي في أيفون 13 برو ليكون سداسي النواة مع تقنية حديثه به وهي GPU .

كما يحتوي أيفون 13 برو علي تقنية جديدة لعمل المعالج بشكل أقوي وهي APPLE GPU .

مساحات تخزين الأيفون الوردي 13 الثلاثة

يطرح هاتف الأيفون الوردي 13 بثلاثة مساحات مختلفة للتخزين في الأسواق . المساحة الأولي في التخزين في أيفون 13 برو هي 512GB بذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف بمساحة تخزين أخري وهي 256GB بذاكرة عشوائية 6GB . كذلك المساحة الثالثة الأخري في أيفون 13 برو هي 128GN بذاكرة عشوائية 6GB .

سعر أيفون 13 برو ماكس في السوق العالمي والسعودية والأمارات ومصر

سعر أيفون 13 برو ماكس المحدد بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي .

المحدد بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي . كما تحدد سعره في المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .

بجانب قيمة السعر لهاتف أيفون 13 برو في دولة الأمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم إماراتي .

كذلك تم تحديد سعر أيفون 13 برو MAX داخل جمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصري .

داخل جمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصري . تلك الأسعار بالسعر العالمي وبعض الدول المشار أليها ستختلف وفقاً لسعر الدولار داخل باقي الدول وما يقابلها بالعملة المحلية

إضافة مميزات لأول مرة في جوال أيفون 13 برو ماكس

تحسين وإضافة خاصية الصوت STERIO علي الهاتف الجديد . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يدعم خاصية NFC . يطرح الهاتف بميزة رائعة وهي خاصية منع الضوضاء المحيطة مهما كانت ضخامتها . كذلك يدعم أيفون 13 برو خاصية الدفع بشكل إلكتروني عن طريق بطاقات VISA . يتمتع أيفون 13 برو MAX بمقاومته للماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة متواصلة . كما يتمتع أيفون 13 برو بخاصية مقاومة الغبار الجوي مهما كانت كثافته . يحتوي الهاتف في خلفيته وواجهته علي خامات من الفولاذ المقاومة للصدأ .

أيفون 13 برو ماكس الجديد من شركة أبل وتم عرض المواصفات المتعددة في الهاتف . كذلك تم عرض المميزات في أيفون 13 برو الوردي المضافة عليه لأول مرة . كما تم عرض سعر أيفون 13 برو MAX بالسعر العالمي وبعض الدول . وفيما يخص الموعد لطرح أيفون 13 برو ماكس سيكون في سبتمبر الجاري ويفصلنا عن موعد طرحه بضعة أيام .