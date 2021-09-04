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عمر شويل - جدة أقوى تطبيق عربي للربح من الإنترنت 2021 عن طريق إجابة الأسئلة، تحت شعار إكسب وتعلم نشارك معكم اليوم طريقة مضمونة وتطبيق ربحي عربي جديد لربح المال أون لاين من جوالك فقط. يمكنك البدء في استخدام هذا التطبيق والربح من خلاله عن طريق الإجابة على الأسئلة، قام بابتكار هذا التطبيق أحد المطورين العرب وتعتمد طريقة عمله على إجابة الأسئلة لتحقيق أكبر ربح ممكن، تلك الطريقة المضمونة للربح من الإنترنت تعمل على تنمية ثقافتك وذكائك وتزيد من دخلك في نفس الوقت، فإذا كنت تبحث عن طريقة مضمونة وطويلة الأجل للربح من الإنترنت إليكم الإختيار الأمثل.

أفضل تطبيق عربي للربح من الإنترنت 2021

الطريقة التي سنتحدث عنها اليوم موثوقة وهذا التطبيق الربحي الرائع متواجد على متجر Play Store، قم بالذهاب إلى متجر جوجل وفي خانة البحث يتم كتابة إحسان، ثم تنزيل برنامج مسابقات إحسان. ورغم أن البرنامج حديث جداً إلا أننا نجد تقييم المستخدمين للتطبيق يبلغ 4.7 وهذا ما يؤكد مصداقيته، يتم النقر على كلمة فتح بعد إتمام عملية التثبيت لتظهر طرق تسجيل الدخول،حيث يمكنك إما تسجيل الدخول عن طريق جوجل أو عن طريق فيس بوك، يتم إختيار تسجيل الدخول عبر فيسبوك مثلاً، ثم يتم فتح الوجهة الرئيسية للبرنامج على الفور.

بعد فتح برنامج مسابقات إحسان يتم النقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يمين الشاشة، ثم يتم إختيار ترتيب المتسابقين وهناك قائمتين الترتيب على مستوى العالم والترتيب على مستوى بلدي. القائمة الأهم هي الترتيب على مستوى بلدي يجب أن تنضم إلى العشرة الأوائل لكي تتمكن من الحصول على الربح، يتمكن العشر الأوائل إسبوعياً من ربح الكثير من الأموال والجوائز كما تختلف قيمة الجوائز والأرباح كل إسبوع.

ربح المال عن طريق إجابة الأسئلة

يجب عليك تجميع النقاط أولاً ثم تحويلها إلى أموال وإتمام الربح، لذا يتم الرجوع إلى القائمة الرئيسية والنقر على دخول المسابقات، ثم يتم تحديد القسم الذي لديك أكبر قدر من المعلومات به، سواء كان رياضة، تاريخ، أطفال، أسئلة متنوعة، اللغة الإنجليزية أو أسئلة إسلامية. بعد إختيار القسم تظهر لك أسئلة أمامك 20 ثانية للإجابة على السؤال، ثم يتم الإجابة على باقي الأسئلة لتجميع النقاط وتحويلها إلى أموال، وللتواصل معك في خانة الإسم يتم إضافة رقم جوالك والبريد الإلكتروني، فور الربح يتم التواصل معك وتحويل الأموال على حسابك في PayPal أو على حساب البنكي.