كيف تعرف كلمة سر الواي فاي المحفوظة على المحمول الأندرويد

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عمر شويل - جدة نحتاج أحيانًا إلى اعطاء كلمة سر الواي فاي المحفوظة على أجهزتنا الأندرويد إلى أصدقاءنا. ولكننا ننسى ما هي. وبغض النظر عن السبب، سنوضح لك كيفية العثور على كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على جهازك الاندرويد باستخدام عدة طرق مختلفة. لاحظ أن هذه تتيح لك فقط رؤية كلمة المرور للشبكات التي اتصلت بها بالفعل في الماضي.

كيف يمكنك رؤية كلمات مرور الواي فاي دون الحاجة لاستخدام الروت

بدءًا من أندرويد10 يمكنك الآن رؤية كلمات مرور واي فاي لشبكاتك المحفوظة بدون استخدام الروت. لنلقِ نظرة على كيفية القيام بذلك أيضًا على أندرويد11. فقد تبدو العملية مختلفة قليلاً اعتمادًا على هاتفك وإصدار أندرويد.

لذلك من أجل عرض كلمة مرور الواي فاي على نظام Android 10 أو إصدار أحدث اتبع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات. وتوجه إلى الشبكة والإنترنت. انقر فوق Wi-Fi. وسترى شبكة Wi-Fi الحالية الخاصة بك في أعلى القائمة. حدده (أو اتصال سابق في قائمة الشبكات المحفوظة أدناه) لعرض خيارات الشبكة. في هذه الصفحة، حدد زر المشاركة. ستحتاج إلى تأكيد وجهك، أو بصمة إصبعك، أو إدخال رمز PIN الخاص بك للمضي قدمًا. بمجرد القيام بذلك، سترى كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بشبكتك مدرجة أسفل رمز الاستجابة السريعة. إذا لم تظهر كلمة المرور لسبب ما، فيمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على جهاز آخر لإضافته إلى الشبكة.

كيفية معرفة كلمات مرور واي فاي على نظام أندرويد 9 والإصدارات الأقدم

إذا كنت تستخدم نظام Android 9 أو إصدارًا أقدم، أو إذا كان هاتفك لا يحتوي على الخيار أعلاه، فستحتاج إلى اللجوء إلى طرق أخرى للكشف عن كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك. لسوء الحظ، تتطلب كل هذه الطرق استخدام الروت.

هذا لأن الملف الذي يحتوي على بيانات اعتماد Wi-Fi للشبكات المحفوظة موجود في دليل محمي لتخزين هاتفك. ليس لديك إذن لعرض المجلد أو الملف بداخله إلا إذا كنت متجذرًا.

إذا كنت تستخدم الروت، فيمكنك التوجه إلى / data / misc / wifi باستخدام تطبيق مستكشف الملفات الذي يدعم تصفح الروت. افتح wpa_supplicant.conf وسترى اسم الشبكة ( ssid ) وكلمة المرور ( psk ).

تطبيق لمعرفة كلمة سر الواي فاي على المحمول اندرويد

في حالة عدم نجاح ذلك، أو إذا كنت تريد تجربة طريقة أخرى، يمكنك تجربة استخدام تطبيق عارض كلمة مرور Wi-Fi على Android مثل WiFi Password Viewer . تتيح لك هذه تحديد شبكة محفوظة لعرض كلمة المرور. هذا التطبيق يتطلب روت، ومراجعاته ليست جيدة لذلك فناك اختلاف عليه، خاصة مع تشفير الملف الذي يحتوي على كلمات مرور Wi-Fi ، فلا يوجد الكثير مما يمكن فعله.