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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ترددات لقنوات ماجد كيدز الجديد وقناة دريم 2021 على النايل سات في المقال التالي
تغير الترددات في الفترة الأخيرة للكثير من القنوات جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن أحدث الترددات للقنوات المفضلة لديهم ومن القنوات المهمة والتي تحظى بمشاهدات عالية قناة ماجد أطفال يشاهدها الصغار والكبار، وزادت عمليات البحث عن أحدث تردد قناة ماجد كيدز خاصة بها بعد أن تم إغلاقها مؤخراً ولكن عادت للعمل من جديد، هناك العديد من القنوات الكرتونية الشهيرة في جميع البيوت العربية وتعتبر هذه القنوات هي المفضلة لديهم ومن ضمن هذه القنوات قناة ماجد كيدز هي قناة كرتونية خاصة متألقة ومتميزة عن باقي القنوات الأخرى، وقناة ماجد كيدز للأطفال قناة تلفزيونية عربية إماراتية متخصصة في تقديم العديد من الأفلام الكرتونية والبرامج المختلفة، هي تحظي بمتابعة كبيرة ونالت علي شهرة واسعة نظراً لما تقدم من أهم وأفضل البرامج والرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والترفيهية وأغاني وأناشيد هادفة، وتعد واحدة من أشهر القنوات المحببة لدى الكثيرين من الأطفال لأنها تسعى دائماً في تقديم كل ما هو جديد سواء الأفلام الكرتونية أو البرامج المتنوعة حيث نجد بأن هذه القناة تميزت في تقديم جميع المحتويات التي تناسب جميع الفئات العمرية .
أهم وأفضل البرامج التي تقدمها قناة ماجد كيدز:
- كرتون سبونج بوب.
- كرتون منصور.
- كرتون أمونة.
- كرتون توم وجيري.
- كرتون الدببةالثلاثة.
- كرتون ماشا والدب.
- كرتون عالم ماجد.
- كرتون كسلان.
- برنامج فطين.
- برنامج مدرسة البنات.
- كرتون النقيب خلفان.
تردد قناة ماجد كيدز للأطفال:
الآن يمكنكم بكل سهولة أن تحصل على أحدث تردد قناة ماجد كيدز للأطفال وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بعض البيانات التالية.
- التردد الجديد: 12226.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
- الاستقطاب : أفقي.
تردد قناة دريم الجديد:
يمكنك استقبل تردد قناة دريم الجديد وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجوده عاليه بدون تشفير من خلال إدخال البيانات التالية.
- التردد الجديد: 11900.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
- الاستقطاب : أفقي.
أهم وأفضل البرامج التي تقدمها قناة دريم:
- برنامج أمنية مصرية.
- برنامج نهاية الأسبوع.
- برنامج وائل الابراشي.
- برنامج صباح دريم.
- برنامج مساء دريم.
- برنامج الموعظة الحسنة.
- برنامج دريم زمان.
- برنامج العاشره مساء.
- برنامج الطبعة الأولى.
- برنامج مني الشاذلي.
- برنامج مني فاروق
- برنامج احمد المسلماني.
- برنامج دريم زمان.
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