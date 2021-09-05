نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير Free Fire و 220 جوهرة مجانا عند كل شحنة بدون فيزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع لاعبين فري فاير Free Fire 2021 يطمحون في الحصول على جواهر فري فاير بأسعار قليلة، ومن المعروف أن الكثير من الأشخاص العاشقين للعبة فري فاير هم من فئة أطفال، والجدير بالذكر بأن هذه الفئة العمرية لا يملكون حساب بنكي أو بطاقات بنكية لشراء جواهر فري فاير عن طريق المواقع الرسمية المخصصة لشحن الجواهر، لهذا نجد الكثير منهم يقومون دائما بالبحث عن طرق شحن جواهر Free Fire بدون فيزا.

على رغم أنه يوجد مجموعة كبيرة من المواقع التي تزعم أن لديها خدمة شحن الجواهر بدون فيزا أو حساب بنكي فهذه المواقع أغلبها كاذبة ومزيف ولا تقوم بشحن الجواهر، لكن بما أنك هنا عزيزي القارئ فلا تقلق، حيث سنشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل المواقع المتخصصة في شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ال ID بدون فيزا أو حساب بنكي فتابعونا لتستفيدوا من كل المعلومات التي سنعرضها لكم عن هذا المواقع.

مواقع شحن جواهر فري فاير 2021 Free Fire

من أهم مواقع شحن الجواهر هو موقع Shop2game، حيث يمكنكم عن طريق هذا الموقع وهو شوب تو جيم الحصول على جواهر فري فاير بأرخص الأسعار التي تناسبك وتنافس كل المواقع الأخرى، ولكي تتمكن من شراء الجواهر من هذا الموقع بدون Visa عليك الدخول إلى الموقع من خلال الرابط الرسمي له وهوShop2game com وبعد ذلك اتبع التعليمات التالية وهي:

اختر شكل العلم الخاص لبلدك، بعد هذه الخطوة يجب تسجيل حساب فيه وذلك بطريقتين الأولى تسجيل الدخول عن طريقة كتابة رقم ID وهو معرف اللاعب الخاص باللاعب الذي سيتم شحن الجواهر له أو عن طريق حساب الفيسبوك المربوط بحسابك في لعبة FreeFire، بعدها تقوم بتحديد عدد الجواهر وهذا من بين عروض متنوعة، الخطوة التالية هي اختيار طريقة الدفع الجديدة وهي فودافون كاش التي قمنا بذكرها في المقال الخاص الخاص بشحن جواهر فري فاير عن طريق خدمة فودافون كاش، أخيرا يتم الضغط على تأكيد الشراء وسوف يتم تحويل الجواهر إلى معرف اللاعب لتشحن في حسابك على اللعبة Free Fire بشكل تلقائي.

شحن جواهر فري فاير Free Fire و 220 جوهرة مجانا عند كل شحنة

يعتبر شراء جواهر فري فاير وشحنها عن طريق ID من موقع MTCGAME من الطرق المضمونة والسهلة جدا، ولتسهيل الأمر عليك سوف نعرض لك خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع ام تي سي جيم وهي:

الدخول على رابط الموقع mtcgame com. تسجيل حساب جديد بموقع mtcgame وهذا فقط إذا كنت تريد أن يكون لك حساب شخصي ودائم على هذا الموقع الرائع، وهذه الخطوة ليست شرط إجباري لإتمام عملية شحن جواهر فري فاير. يجب اختيار العلم الخاص بدولتك والعملة المراد لتعامل بها ويفضل العملة المحلية، والجدير بالذكر أن الموقع يدعم جميع البلاد العربية. اختر عدد الجواهر التي تريد شحنها على اللعبة، ثم عليك اختيار طريقة الدفع التي تريد الشراء وإتمام العملية بها وللعلم يوجد طرق كثيرة للدفع تختلف من بلد لأخرى.

ملحوظة مهمة: من الأفضل لك اختيار عرض شحن جواهر فري فاير 2200 جوهرة سواء من موقع Shop2game أو موقع mtcgame وهذا لأجل الحصول على جواهر فري فاير مجانا من الموقع وعددها 220 جواهر مجانية كهدية لاستخدامك موقع mtcgame.

شرح شراء الجواهر من خلال موقع MTCGAME بالفيديو

جوائز فري فاير Free Fire Gift 2021

شحن جواهر فري فاير العرض الجديد

لكل الناجون لدي خبر رائع لكم جميعا بخصوص حدث الإبادة، حيث عند قيامك بتسجيل الدخول يوم الذروة سوف تحصل على هداية حصرية ومجانية من لعبة فري فاير وهذا لأجلكم أنتم أيها اللاعبون الناجون ومن أهم هذه الهدايا التي سوف تحصل عليها عند تسجيل الدخول هي، الشاحنة الوحشية وكذلك ستحصل على الأنياب الأرجوانية مجانا، وأيضا يمكنك الحصولعلى بوياه وأربح مقلاة حتى خمس مرات ويمكنك أن تحصل على ظلال الأرض الحصرية مجانا، فلا تنتظر وأغتنم فرصة الحصول على كل هذه الهدايا مجانا فقط بتسجيل الدخول يوم الذروة.

عرض شحن جواهر فري فاير الجديد وصل منذ يومين، حيث سيحصل كل لاعب يقوم بإعادة شحن حسابه ب 150 جوهرة من خلال أي موقع أو شركة تقدم خدمة شحن الجواهر سيحصل على مخطط راقصي أوبيرانو مجانا، والجدير بالذكر بأنه باقي يومين فقط للفوز بالهدية أي حتى يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 فلا تعد هذه الفرصه الكبيرة تفوتك.