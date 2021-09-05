سعر ومواصفات جوال قوقل Google Pixel 4 XL

شركة جوجل من الشركات العملاقة، والتي تتمتع بمميزات عديدة، حيث أنها تعتبر الشركة الأكبر في مجال الإنترنت، من ناحية أخري فقد عمدت الشركة إلى إصدار أجهزة الهاتف الخاصة بها، والتي منها الهاتف الذكي الجديد Pixel 4 والذي يتمتع بالعديد من المواصفات التي تجعله الأفضل بين جميع أجهزة الجوال الأخرى، حيث يعتمد الهاتف على أنظمة التشغيل أندرويد 10، كما أنه يتميز عن الإصدارات السابقة ببعض التحسينات، والتي مكنها جودة التصميم، كما أنه يتمتع بشاشة جيدة، وكذلك يتمتع أيضًا بمعالج قوي، كما يحتوي الهاتف أيضًا على ميزة التحم من بعد.

مواصفات جوال قوقل pixel 4

تم إصدار هاتف جوجل الجديد ليحمل بعض المميزات الجديدة، والتي يأتي من بينها ما يلي :

الهاتف متوفر بعدد من الألوان، والتي منها الأبيض، والأسود والبرتقالي.

أيضًا فإن الهاتف يتمتع كذلك بإطار معدني متميز، يعمل على حمايته جيدًا.

كذلك فإنه يعتبر مقاوم جيد للغبار، كما أنه ضد الماء، حيث يصعب التأثر بهما

كذلك فإن الهاتف يتمتع بالتصميم الرائع، والذي يتمثل في الخلفية الكاملة، والمصنوعة من الزجاج المقام للصدمات، والخدوش.

الجوال به حافتين كبيرتين، أحداها توجد في أسفل الهاتف، والأخرى تتواجد في أعلاه، حيث يتم تثبيت من خلالها الكاميرا الأمامية، وكذلك وسائل تأمين الهاتف، وذلك من خلال بصمة الوجه.

أيضًا به مستشعر يمكن من خلاله أن يتم التحكم في الهاتف عن بعد، كما توجد مستشعرات للبصمة سواء بصمة اليد، أو بصمة الوجه، وكذلك يحتوي على مخارج للسماعات.

كذلك فإن الجوال به كاميرتين خلفيتين بفلاش، ويحتويهما مربع يسار الجهة الخلفية للهاتف في الأعلى.

جوال قوقل pixel 4

يختلف إصدار هاتف Pixel 4 الجديد عن الإصدارات الأخرى من الهواتف، حيث يتمتع هذا الإصدار بعدد من المزايا، لعل من أهمها ما يلي: