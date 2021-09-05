نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة مباراة مصر والحابون اليوم 05/09/2021 بجودة فائقة FHD في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة أون تايم سبورت هي اليوم ترند نمبر وان في البحث على محرك البحث جوجل، من قبل المحبين لكرة القدم المصرية العاشقين لمشاهدة المنتخب المصري، فالقناة على موعد مع مباراة مصر والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لحساب الجولة الثانية من التصفيات، تستعد القناة لنقل اللقاء على الهواء مباشراً للجمهور وتقديم أستوديو تحليلي متميز، يقدم للجمهور المصري والعربي وجبة كروية دسمة، المباراة منقولة على القناة الأولى لباقة قنوات أون، ويمكن للجمهور المصري تنزيل تردد القناة بسهولة من خلال الخطوات البسيطة التالية، والتي سنوجزها في الفيديو التالي.

تردد قناة أون تايم سبورت

القناة هي قناة مصرية متخصصة، في تقديم البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم المصرية الدوري المصري، ومسابقة كأس مصر والسوبر المصري، تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات بصورة مجانية مفتوحة، بدون أشتراك والقنوات ملك الشركة المتحدة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، أنطلق أول إشارة للقناة عام 2017 بمسمى قناة أون سبورت، حتى تم تغير الاسم عام 2019 بالدمج مع قناة تايم سبورت، ليصبح الاسم الحالي.

مميزات قنوات أون تايم سبورت

أهم ميزة في قنوات أون أنها تبث جميع برامجها بالمجان للجمهور المصري والعربي، وأيضاً تتميز القناة بجودة المحتوى الذي تقدمه للجمهور، وتضم كوكبة متميزة من أشهر المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر والوطن العربي.

مباراة مصر ضد الجابون اليوم

تنطلق مباراة مصر ضد الجابون الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذاع على القناة الأولى ويعلق على المباراة المعلق الكبير

قناة أون تايم سبورت الجديدة 2021