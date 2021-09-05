هاتف شاومي Mi Mix 4.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Mi Mix 4 في جميع الدول العربية

هاتف شاومي Mi Mix 4 حيث قامت شركة شاومي الصينية خلال الأيام الماضية، بالإعلان عن استعدادها ليتم إطلاق أحدث الأجهزة الذكية الخاصة بها وهو هاتف MiMix4، حيث تم الاعلان عن موعد انطلاق الهاتف رسميا، والذي تم تصميمه بالكثير من المميزات والمواصفات والسعر المناسب للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وقد ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الأشخاص للتعرف على تفاصيل طرح هاتفMiMix4 الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال موعد طرح موبيل شاومي الجديد.

هاتف شاومي Mi Mix 4

اعلنت شركة شاومي الصينية العالمية عن طرح أحدث اصداراتها موبيل شاومي الجديد رسميا في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر اغسطس الجاري، وهو اليوم الذي يتوافق مع الذكرى السنوية لتأسيس شركة شاومي الصينية وهي الذكرى العاشرة للشركة، حيث تحاول شركة شاومي في خطف الأضواء في هذا الوقت من شركة سامسونج التي اعلنت عن اصدارها أحدث اصدارتها خلال هذه الأيام بطرحها الهاتف القابل للطي في يوم الحادي عشر من الشهر نفسه.

شاومي Mi Mix 4 موبيل

وقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل شركة شاومي عن تفاصيل طرح هاتف شاومي Xiaomi Mi Mix 4الجديد المقرر ان يحمل الكثير من المواصفات القياسية التي نالت اعجاب الكثير من المتابعين في جميع انحاء العالم، وسوف يتم إطلاق هذا الهاتف بجانب مجموعة من الأجهزة اللوحية الجديدة mi pad التي ينتظرها أيضا الكثير من العملاء في الدول المختلفة، من المقرر ان يتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل الى 12 جيجا رام، وسوف يتم طرحه لذاكرة داخلية تصل الى 256 جيجا بايت، كما يتم تصميمه بتقنية دعم الجيل الخامس.

سعر شاومي Mi Mix 4

اتى الموبيل Xiaomi Mi Mix 4 بعدة إصدارات نعرض منها:

ويتراوح Xiaomi Mix 4 سعر بالدولار الأمريكي

سعرة 770 دولار أمريكي للنسخة بمساحة داخلية 128 جيجا و8 جيجا رام.

وبسعر 817 دولار للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا، و8جيجا رام.

واتى بسعرة 894 دولار أمريكي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا و12 جيجا رام.

كما اتى بسعرة 972 دولار أمريكي للنسخة بمساحة داخلية 512 جيجا و12 جيجا رام.

ويتراوح Xiaomi Mix 4 سعر بالريال السعودي

سعرة 2900 بالريال السعودي للنسخة بمساحة داخلية 128 جيجا و8 جيجا رام.

وبسعر 3400 بالريال السعودي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا، و8جيجا رام.

واتى بسعرة 3500 بالريال السعودي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا و12 جيجا رام.

كما اتى بسعرة 3700 بالريال السعودي للنسخة بمساحة داخلية 512 جيجا و12 جيجا رام.

ويتراوح Xiaomi Mix 4 سعر بالدرهم الإماراتي

سعرة 2800 درهم الإماراتي للنسخة بمساحة داخلية 128 جيجا و8 جيجا رام.

وبسعر 3300 درهم الإماراتي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا، و8جيجا رام.

واتى بسعرة 3400 درهم الإماراتي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا و12 جيجا رام.

كما اتى بسعرة 3550 درهم الإماراتي للنسخة بمساحة داخلية 512 جيجا و12 جيجا رام.

ويتراوح Xiaomi Mix 4 سعر بالجنية المصري

سعرة 13000 جنية المصري للنسخة بمساحة داخلية 128 جيجا و8 جيجا رام.

وبسعر 14000 جنية المصري للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا، و8جيجا رام.

واتى بسعرة 16000 جنية المصري للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا و12 جيجا رام.

كما اتى بسعرة 18000 جنية المصري للنسخة بمساحة داخلية 512 جيجا و12 جيجا رام.

ويتراوح Xiaomi Mix 4 سعر بالدينار أردني

سعرة 550 دينار أردني للنسخة بمساحة داخلية 128 جيجا و8 جيجا رام.

وبسعر 600 دينار أردني للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا، و8جيجا رام.

واتى بسعرة 630 دينار أردني للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا و12 جيجا رام.

كما اتى بسعرة 700 دينار أردني للنسخة بمساحة داخلية 512 جيجا و12 جيجا رام.

ويتراوح Xiaomi Mix 4 سعر بالدينار كويتي

سعرة 230 دينار كويتي للنسخة بمساحة داخلية 128 جيجا و8 جيجا رام.

وبسعر 250 دينار كويتي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا، و8جيجا رام.

واتى بسعرة 270 دينار كويتي للنسخة بمساحة داخلية 256 جيجا و12 جيجا رام.

كما اتى بسعرة 300 دينار كويتي للنسخة بمساحة داخلية 512 جيجا و12 جيجا رام

و بذلك نكون قد عرضنا سعر و سعر ومواصفات هاتف شاومي Mi Mix 4، باصدارتة المختلفة