Redmi 10 Prime ببطارية 6000.. ارخص هاتف شبابي من شاومي بمواصفات رائعة

تحرص شركة شاومي على تقديم مجموعة من الهواتف صاحية الفئة المتوسطة والتي تناسب العديد من المواطنين على أن تكون إمكانياتها جيدة مع تقديم سعر رخيص للفئة الشبابية تحت علامة هواتفها ريدمي، حيث أنها حرصت خلال الأيام القليلة الماضية على تقديم هاتف Redmi 10 Prime، والذي يتمتع بسعر رائع يتناسب مع المثيرون ومواصفات رائعة للشباب.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 10 Prime

وأوضح موقع GSMArena التقني أن هاتف Redmi 10 Prime الجديد قد أكتسب بالفعل شعبية كبيرة على الرغم من إطلاقه منذ يومين فقط، وذلك بسبب سعره المغري للشباب، وأصبح ذلك الهاتف الأكثر شراءً من هواتف الشركة، وذلك بسبب المواصفات الرائعة التي أطلقتها الشركة في ذلك الهاتف وسعره المغري للجميع، ويمكنك التعرف على مواصفات الهاتف خلال السطور التالية:

بشاشة من نوع LCD، و بقياس 6.5 بوصة.

الشاشة تدعم معدل تحديث هرتزا في الثانية وجودة عرض، بالإضافة إلى أنها محمية بطبقة زجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.

بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومتصلة الكاميرا بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل من أجل تصوير الماكرو وكذلك بيانات العمق.

تدعم البطارية عملية الشحن السريع 18 واط من خلال منذ يو أس بي.

كما يعمل هاتف شاومي الجديد بواسطة معالج رائع من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميدياتك، وبه ذاكرة عشوائية رام بسعة 4 أو 6 جيجا بايت، أما ذاكرة التخزين في الهاتف الداخلية تبلغ 64 أو 128 جيجا بايت، ويمكن توسيع تلك الذاكرة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية من خلال microSD، أما نظام التشغيل فهو أندرويد 11، وتحاول الشركة عمل الكثير من التحديثات خلال هذه الفترة في ظل منافسة قوية مع سامسونج وأوبو وغيرها.

وعلى الرغم من الإمكانيات الرائعة التي أتاحتها شركة شاومي على هاتفها الجديد Redmi 10 Prime، إلا أن السعر الذي يتم عرضه على الهاتف في السوق خلال هذه الفترة هو 171 دولار وهو ما يعادل 2600 جنيه مصري لأصغر نسخه منه، وتم عرض الهاتف الجديد في أصغر نسخة بألوان الأبيض والأسود والأزرق، وذلك من جل جذب العديد من العملاء الجديد إلى الشركة وخاصة فئة الشباب، لذا نجح الهاتف في البيع خلال اليومين الماضيين وتوقعات بمزيد من المبيعات خلال الفترة القادمة.