نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 5 بدائل لتطبيق التروكولر لمعرفة هوية المتصل وحظر البريد العشوائي في المقال التالي
الكثير من المستخدمين أصبحوا رافضين لاستخدام تطبيق تروكولر Truecaller لمعرفة هوية المتصل، وخدمة حظر البريد العشوائي. في هذا المقال سنتحدث عن 5 تطبيقات أخرى لمن يرفضون استخدام تروكولر لنستعرضها في المقالة التالية.
أفضل 5 بدائل لتطبيق التروكولر لمعرفة هوية المتصل وحظر البريد العشوائي
- Eyecon :Eyecon هو تطبيق له واجهة مستخدم جذابة. تتخذ الشركة المصنعة له الولايات المتحدة مقرًا لها. ولديه أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، وقد حصل على تصنيف 4.5 على متجر جوجل Google Play و 4.6 على اب ستور.يقوم Eyecon بتحويل جهات الاتصال إلى عرض مرئي ولديه طالب افتراضي بديهي مع صور جهات اتصال بملء الشاشة. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، والتطبيق فعال بشكل عام للبطارية. يحتوي على ميزة Toki التي تتيح لك إجراء محادثات صوتية قصيرة بأسلوب walkie talkie مع الأصدقاء.
- Caller ID
تطبيق caller iD عبارة عن أحد أفضل التطبيقات لتحديد المكالمات غير المرغوب فيها والبريد العشوائي. يحتوي على أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل على Google Play وتقييم محترم يبلغ 4.1.
كذلك يمكنك استخدام التطبيق كبرنامج افتراضي بالإضافة إلى تطبيق مراسلة افتراضي. يأتي معرف المتصل بواجهة مستخدم نظيفة أسرع مقارنة بالتطبيقات الأخرى. يمكنك تحديد المكالمات والرسائل غير المعروفة دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت في دول مثل الهند ومصر والبرازيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. التطبيق بشكل عام صديق للبطارية.
التطبيق سهل الاستخدام وله حجم تطبيق صغير، ولا توجد عملية تسجيل في بداية التطبيق.
يحتوي الإصدار المجاني من معرف المتصل على إعلانات، ويجب تحديث قاعدة البيانات يدويًا. سرعة تحديد الهوية أبطأ في الإصدار المجاني.
- Whoscall :Whoscall هو أحد أشهر تطبيقات معرفة هوية المتصل للهواتف الذكية. لديه شراكات مع العديد من الحكومات، وقادة الصناعة مثل إل جي وسامسونج، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية وإدارة الشرطة الوطنية في تايوان.
مع أكثر من 50 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، حظر التطبيق ثلاثة مليارات مكالمة غير مرغوب فيها في عام 2020.
يحتوي Whoscall على ميزات اتصال غنية بالإضافة إلى ميزة المراسلة داخل التطبيق ، ويمكنك أيضًا استخدامها لحظر أرقام محددة. يوفر ميزة البحث العكسي لاسترداد المعرف المرتبط بالرقم قبل الاتصال به. كما يسمح لك بتحديد المكالمات والرسائل غير المعروفة بدون الوصول إلى الإنترنت.
- CallAppCallApp هو تطبيق الكل في واحد لحظر المكالمات، والاتصال، والمراسلة. حيث إنه من بين أكثر تطبيقات معرف المتصل تنزيلًا، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على Google Play.
في CallApp ، ستجد واجهة مستخدم جيدة وتصميمًا بسيطًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر خيارات تخصيص جيدة لك لتعديل شكل التطبيق ومظهره وفقًا لذوقك. سيعرض لك تذكيرات المكالمات الفائتة وأيضًا بعض الأفكار المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص.
يسجل CallApp كلاً من المكالمات الواردة والصادرة على أجهزة أندرويد القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة تخبرك بمن شاهد ملفك الشخصي.
الإصدار المجاني له قيود ، وفلتر البريد العشوائي الخاص به متوسط في أحسن الأحوال. لديها تصريف أثقل للبطارية ، والإصدار المتميز باهظ الثمن قليلاً.
- ShowcallerShowcaller هو بديل جيد آخر لـ Truecaller. يتمتع بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم، فهو يحدد مكالمات البريد العشوائي ومنطقة المتصل. كذلك يقدم Showcaller برنامج اتصال T9 ذكي يمكنك استخدامه كمتصل افتراضي. يوفر وصولاً سهلاً إلى جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر ويمكنه أيضًا حظر أرقام محددة. يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة به دون الوصول إلى الإنترنت لأنه يحتوي على دعم قاعدة البيانات دون اتصال.Showcaller هو أيضًا أحد التطبيقات الأكثر أمانًا في فئته. لا مصدر بياناته من جهات اتصال المستخدمين، كما أن نسخته المتميزة ميسورة التكلفة. وفقًا للمراجعات، واجه دعم العملاء مشكلات في الماضي، وواجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام. قدرات الكشف عن البريد العشوائي محدودة في أحسن الأحوال.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل 5 بدائل لتطبيق التروكولر لمعرفة هوية المتصل وحظر البريد العشوائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.