أفضل 5 بدائل لتطبيق التروكولر لمعرفة هوية المتصل وحظر البريد العشوائي

تطبيق caller iD عبارة عن أحد أفضل التطبيقات لتحديد المكالمات غير المرغوب فيها والبريد العشوائي. يحتوي على أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل على Google Play وتقييم محترم يبلغ 4.1.

كذلك يمكنك استخدام التطبيق كبرنامج افتراضي بالإضافة إلى تطبيق مراسلة افتراضي. يأتي معرف المتصل بواجهة مستخدم نظيفة أسرع مقارنة بالتطبيقات الأخرى. يمكنك تحديد المكالمات والرسائل غير المعروفة دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت في دول مثل الهند ومصر والبرازيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. التطبيق بشكل عام صديق للبطارية.

التطبيق سهل الاستخدام وله حجم تطبيق صغير، ولا توجد عملية تسجيل في بداية التطبيق.

يحتوي الإصدار المجاني من معرف المتصل على إعلانات، ويجب تحديث قاعدة البيانات يدويًا. سرعة تحديد الهوية أبطأ في الإصدار المجاني.