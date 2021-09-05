نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC HD 7 نايل سات SD في المقال التالي
تردد قناة SSC HD 7 نايل سات SD هو تردد القناة الرياضية السعودية الجديدة التي تمكنت من أن تحصل على حقوق نقل المباريات التي تخص تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا، حيث إن القناة سوف تقوم بعرض اللقاءات المتنوعة، ومنها منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية والعراق وفيتنام مع التغطية الممتازة لكافة المباريات.
تردد قناة SSC HD 7 نايل سات SD
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد الخاص بالقناة : 12523
- معامل الاستقطاب الخاص بالقناة : رأسي
- معامل تصحيح الخطأ : 4/3
- معدل الترميز : 27500
تردد قناة SSC HD 7 عرب سات SD
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد الخاص بالقناة : 12418
- معامل الاستقطاب : أفقي
- معامل تصحيح الخطأ : 4/3
- معدل الترميز : 27500
تردد قناة SSC HD 7 بدر سات SD
- القمر الصناعي : بدر سات
- التردد : 12418
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 4/3
تردد قناة SSC HD 7 بدر سات SD
- القمر الصناعي : سهيل سات
- التردد : 12418.
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب : أفقي
- معدل تصحيح الخطأ : 4/3
تردد قناة سبورت الجديدة
- شركة الرياضة السعودية كانت لديها النية إلى أن تقوم بتحويل القناة الرياضية السعودية التابعة إلى التشفير.
- حتى يتم دفع مقابل مادي للحصول على تردد القناة.
- ولكن حتى الآن ما زالت القناة لا تعمل بالشكل مجاني ودون تشفير على كل من القمر الصناعي.
- عرب سات ونايل سات حتى يحصل جمهور المشاهدين في المملكة العربية السعودية.
- وجميع دول العالم العربي على مشاهدة المباريات الحاسمة للمنتخبات بالشكل المجاني.
استقبال تردد قناة تردد قناة SSC HD 7 الجديدة
هناك مجموعة من الخطوات يتم القيام بها سواء على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات حتى يتمكن الأفراد من استقبال تردد القناة وأهم هذه الخطوات:
- في البداية يتم فتح جهاز الرسيفر الخاص بالتليفزيون.
- يتم استخدام الريموت كنترول.
- الذهاب إلى الإعدادات.
- يتم الضغط على التركيب.
- تظهر مجموعة من الأقمار الصناعية نختار القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
- يتم وضع التردد المناسب للقمر الصناعي.
- نضغط على بحث الشبكة.
- يتم حفظ جميع التغيرات.
تحدثنا في هذا المقال عن تردد قناة SSC HD 7 نايل سات SD وتعرفنا على جميع الترددات لهذه القناة، ونود أن يكون نال إعجابكم.
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