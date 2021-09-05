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عمر شويل - جدة طريقة فتح أكثر من حساب على تطبيق WhatsApp من جهاز واحد تعتبر من الطرق التي يبحث عنها الكثير من الأفراد، لأننا نعلم أن أجهزة الهواتف الذكية لا تسمح بوجود أكثر من تطبيق سواء كان الواتس اب أو الفيس بوك أو غيرها من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على كيفية فتح أكثر من حساب بطريقة بسيطة وسهلة.

طريقة فتح أكثر من حساب على تطبيق WhatsApp من جهاز واحد

سوف نتعرف على طريقتين يمكن من خلالهم أن نستخدم أكثر من حساب واتس اب على جهاز أندرويد وأهم هذه الطرق:

استخدام تطبيق يسمح باستنساخ تطبيق الواتساب

هذه الطريقة تسهل استخدام حسابين أو أكثر من تطبيق على نفس الهاتف من الواتس اب.

فهناك العديد من التطبيقات التي يمكن من خلالها أن نستنسخ التطبيقات الموجودة على الهاتف.

ويعتبر تطبيق من أكثر التطبيقات التي يمكن تحميلها حتى توفر عدد النسخ.

التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية بعد البحث عن هذا التطبيق في متجر جوجل بلاي.

وتنزيله وتثبيته يمكن الدخول إليه، ونجد مجموعة من الاختيارات للتطبيقات التي نرغب في استنساخها.

ويمكن استنساخ تطبيق الواتس اب من قائمة الاختيارات.

وإذا لم نجد تطبيق الواتس اب موجود في هذا التطبيق يمكن أن نذهب إلى القائمة.

ونضغط على زر زائد الذي يضيف التطبيق الذي نريد أن نستنسخه.

مع هذا التطبيق الذي تحدثنا عنه يمكن أن يضيف نسخة واحدة فقط من التطبيقات التي نريد أن نستنسخها.

التطبيق يمكن أن يوفر لنا حسابين من تطبيق الواتس اب.

أما بالنسبة إلى تطبيق متعدد التطبيقات فإنه يسمح لنا بإضافة الكثير من النسخ من نفس التطبيق.

استخدام WhatsApp Business

هو التطبيق الذي قامت شركة واتساب بإطلاقة في الفترة الأخيرة وهو التطبيق المشابه إلى الواتس اب الحقيقي، ولكنهم مخصص إلى الأعمال التي يمكن أن ثبتها على نفس الجهاز الذي يعمل بنظام الأندرويد.

يمكن أن تستخدم هذا التطبيق في تشغيل الحساب الجانبي من الواتس اب للحساب الواتس اب العادي حتى نجعلهم خاصة إلى الأعمال التي نقوم بها.

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة فتح أكثر من حساب على تطبيق WhatsApp من جهاز واحد، وتناولنا الطرق التي توفر لنا العديد من التطبيقات الأخرى من الواتس اب بالتفصيل.